El juez revisa las adjudicaciones al empresario amigo de Begoña Gómez pese al informe exculpatorio de la UCO

Begoña Gómez. durante el debate de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso. Juan Carlos Hidalgo | EFE

El juez Juan Carlos Peinado no acaba de creerse las conclusiones del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que descarta cualquier indicio de delito en la actuación profesional de Begoña Gómez.

Al titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid no le casa que no haya ninguna irregularidad en el aumento exponencial de los concursos públicos que ganó el empresario Carlos Barrabés, el colega académico y de máster de la mujer de Pedro Sánchez, después de que en julio del 2020 Gómez firmara sendas «cartas de declaración de interés y apoyo» para su principal firma, Innova Next, para presentarlas en los concursos ante Red.es, del Ministerio de Economía. Y es que, incluso la Guardia Civil, pese a su informe exculpatorio, desliza posibles anomalías en los concursos bajo sospecha, según los documentos que han puesto en alerta al magistrado, que ya ha ordenado repasar una por una las adjudicaciones.

En un auto firmado el 25 de mayo, el instructor ordenó «librar un oficio» a la UCO a fin de que «a la mayor brevedad posible» los investigadores «recaben y remitan los expedientes de contratación que Red.es, Consejo Superior de Deportes y Ayuntamiento de Madrid hayan adjudicado a la entidad Innova Next SLU, tanto en solitario como en UTE».

La Guardia Civil, en su prolijo informe de 113 páginas y seis anexos, rechaza que las cartas de recomendación de Gómez a Juan Carlos Barrabés, que aún figura como profesor en el máster de Transformación Social de la cátedra que la esposa del presidente codirigía en la Complutense, provocaran el amaño de los concursos públicos. Pero el volumen de «victorias» de Barrabés en los concursos escama a los investigadores.

Reparto muy irregular

Las cifras recopiladas por la Guardia Civil son llamativas, según hacen constar los investigadores. La UCO revela que Juan Carlos Barrabés, a través de seis sociedades (con participación accionarial o en sus órganos de administración) ha ganado, entre el 2015 y el 2024, 99 expedientes de contratación «por un importe total de adjudicación que asciende a 24.923.443,60 euros».

Son casi 25 millones en una década, pero repartidos de manera muy desigual, ya que 20,2 millones («un 90% del total de las adjudicaciones», recuerda la Guardia Civil) se consiguieron tras las cartas de Begoña Gómez y todo ello en ocho contratos en apenas un año y medio: 12.577.711,51 euros en el 2021 y 7.685.233 euros en el 2022. Son precisamente esas adjudicaciones, que se desataron solamente siete meses después de las cartas de recomendación de Begoña Gómez, en las que el juez quiere poner la lupa tras el análisis exculpatorio de la Guardia Civil.