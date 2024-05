El PP insinúa que Begoña Gómez pudo incurrir en una responsabilidad penal

Iturgaiz, Feijoo y Zarzalejos en la visita a la empresa Aernnova Aeroestructuras en Berantevilla, en Álava Adrián Ruiz Hierro | EFE

El PP insinuó este viernes que puede haber indicios delictivos en una de las actividades realizadas por la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijoo se refirió a esta posibilidad en una comparecencia informativa celebrada después de visitar la empresa Aernnova Aeroestructuras en Álava, en un acto junto al presidente de los populares del País Vasco, Javier de Andrés, y los candidatos al Parlamento Europeo, Javier Zarzalejos y Carlos Iturgaiz.

Feijoo hizo referencia a una información en la que se sostiene que Gómez registró a su nombre la marca de una plataforma cedida gratuitamente por Indra, Telefónica y Google a la Universidad Complutense y dijo que si esta se demuestra se hablaría de «Código Penal» en «una fase que no tiene vuelta atrás». «Si es verdad que desde la Moncloa se ha utilizado el poder y la influencia que da residir en el Palacio de la Moncloa para conseguir dinero de empresas participadas por el Gobierno y apropiarse el producto de ese dinero en beneficio particular de la esposa del presidente del Ejecutivo, ya estamos hablando del Código Penal en la mano y revisando las conductas tipificadas en las que se puede incurrir con esta forma de actuar», dijo desarrollando la idea. El líder de la oposición insistió en que «si esto es así, y no lo sé, pero lo sabremos, este hecho conlleva una responsabilidad penal en su caso, pero también las hay políticas y éticas».

Feijoo, que siempre habló en condicional, sostuvo que de comprobarse los hechos publicados, estos «serían de una extrema gravedad».