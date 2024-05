Feijoo reclama a Sánchez parar la amnistía y adelantar las elecciones

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, en la concentración contra Pedro Sánchez y la ley de amnistía Javier Lizon | EFE

Ante 80.000 personas, según el PP, y 20.000 según la Delegación del Gobierno en Madrid, Alberto Núñez Feijoo reclamó ayer a Pedro Sánchez parar la amnistía y adelantar las elecciones, que se celebraron hace diez meses. En concreto, le pidió al presidente del Gobierno que «ponga un punto y final» a su mandato, disuelva las Cortes y que los ciudadanos opinen con «la verdad por delante, con la libertad y con la democracia», ya que, a su juicio, la legislatura «está perdida» y el Gobierno tiene «al país parado».

Cerdán asegura que en ningún momento el PSOE pensó adelantar los comicios Redacción

Los barones del partido, excepto la presidenta extremeña que está convaleciente; los expresidentes Aznar y Rajoy y los aspirantes al Parlamento Europeo acompañaron a Feijoo en la protesta del PP contra la ley de amnistía, que será aprobada el jueves en el Congreso, y «las sospechas de corrupción» que pesan sobre el Gobierno. El nuevo baño de masas del líder popular, ante la Puerta de Alcalá en esta ocasión, transcurrió curiosamente al ritmo del «Mírala, mírala», de Ana Belén y Víctor Manuel, dos artistas que abiertamente no simpatizan con el partido.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con un grupo de gallegos en la manifestación del PP en Madrid contra Pedro Sánchez y la ley de amnistía

«Pedimos que se nos consulte, que retire la ley de amnistía y nos consulte a todos los españoles... que nos deje hablar porque nos ha engañado y a los suyos también», aseguró Feijoo. «España tiene que tener garantías de que los delitos tienen consecuencias jurídicas y el Gobierno no las puede parar por muy necesarios que sean un puñado de votos. El Gobierno está para servir a los ciudadanos y no para considerarse el amo de los ciudadanos», recalcó.

«En el PP cabemos todos»

Los populares pretenden convertir el 9J en un plebiscito sobre el Gobierno. Así, mientras los asistentes coreaban «Sánchez dimisión», Feijoo pedía el voto y enfatizaba: «Aquí, en el PP, cabemos todos», «nosotros no os vamos a fallar» y el Gobierno «desprecia a la gente, ha vendido a los españoles por siete votos», en alusión a los diputados de Junts en el Congreso, imprescindibles para sacar adelante cualquier votación en la Cámara Baja. «España no se vende, no se reparte», avisó.

Pero también aprovechó el político gallego para hurgar en la fractura en el Ejecutivo, que llevó a Sumar a no apoyar la ley del PSOE contra el proxenetismo y la reforma de la del suelo, que tuvo que retirar para evitar fracasar en su votación. Sobre esas diferencias entre los partidos de la coalición de gobierno sobrevoló Feijoo al decir que obligan a un adelanto electoral.

Con 30 grados al sol, el presidente del PP pidió el voto a los socialistas que se sienten engañados por Pedro Sánchez y a los simpatizantes de Vox desencantados con los de Santiago Abascal. Este le respondió calificando de «romería» la manifestación y diciendo que lo que tenía que hacer con la amnistía es «menos romerías y más conflictos institucionales desde el Senado, donde no se tenía que haber tramitado. Todo lo demás son juegos de artificio».

Los asistentes portaron pancartas en las que se leía «España contra la amnistía y corrupción. Dimisión ya», «Sánchez traidor y mentiroso» y «Rata vende patria» e incluso «Váyase Sánchez», emulando a aquel «Váyase señor González» de la etapa Aznar. En cambio, a Feijoo le corearon «presidente, presidente».

En su intervención, la mandataria de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue combativa. Insistió en que le «gusta la fruta». Acusó a Sánchez de autoritario, de «manosear las instituciones», de ser «el mayor mentiroso de Europa» y realizó una encendida defensa de «la libertad, la unidad y la dignidad» frente a los que aprobarán la ley de amnistía, «la norma más corrupta de la democracia».

«¡La casa de todos, carajo!»

Ayuso equiparó al Gobierno de Sánchez con el del venezolano Maduro e intentó mimetizarse con el «¡viva la libertad, carajo!», del argentino Javier Milei al decir: «¡Esta es la casa de todos, carajo!», con lo que provocó un fuerte aplauso.

La de ayer fue la quinta concentración de los populares en Madrid en defensa de la igualdad y contra la amnistía. Antes estuvieron en la plaza de Felipe II el 24 de septiembre, en la Puerta el Sol el 12 noviembre, en el Templo de Debod el 3 de diciembre, y en la plaza de España el 28 de enero. De la de ayer, el PSOE habló de «pinchazo» porque no llegaron «ni a la mitad de su «última convocatoria», «nueve veces menos que en noviembre del 23». «Había muchas personas en las calles aledañas», replicó el PP.