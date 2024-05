El PP y los socios de Sánchez cargan contra él: «Nunca estuvo tan solo»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, en unas jornadas del Círculo de Economía de Barcelona. Quique García | EFE

La retirada de la reforma de la Ley de Suelo del PSOE no supuso solo un tropiezo legislativo para el Gobierno, sino que derivó en que todas las formaciones políticas del Congreso de los Diputados cargaran con dureza contra Pedro Sánchez por la incapacidad de su partido de alcanzar acuerdos, y por la «soledad» de los socialistas en una Cámara Baja en su contra.

El mayor órdago lo lanzaron los populares de Alberto Núñez Feijoo. Él mismo, en una entrevista en Telemadrid, subrayó que «es sorprendente que cuando el Gobierno está roto y la coalición parlamentaria también lo está ahora parece ser que el problema lo tiene la oposición». En otra entrevista, esta vez en RNE, la vicesecretaria de organización del PP, Carmen Fúnez, aseguró sobre Sánchez que «nunca un presidente había estado tan solo» y que «esa debilidad se evidencia cada vez que una ley llega al Congreso». «Lo que está sucediendo retrata a un Gobierno absolutamente débil y provisional», incidió Fúnez, que además consideró un «lastre» que el Ejecutivo esté «sujeto a los caprichos de los independentistas». A ellos se sumó la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, quien redundó en la «debilidad» de Sánchez. «Esperamos que sea el preludio del fin del Gobierno que más daño ha hecho, está haciendo y que seguramente seguirá haciendo», lanzó.

Pero las críticas no se quedaron ahí. Los socios habituales del Ejecutivo de coalición también señalaron a Sánchez como responsable máximo del fracaso de la reforma de la Ley del Suelo. «Las lentejas o las comes o las dejas es un mal negocio en política», advirtió Gabriel Rufián, portavoz de ERC. Aitor Esteban, del PNV, recalcó que hay que ser «responsables» a la hora de actuar políticamente y tomar decisiones, porque «ya sabemos como están los números aquí». «El PSOE ha tenido dos baños de realidad esta semana con el rechazo a la toma en consideración sobre el [proposición de ley] proxenetismo y la retirada de la reforma de la Ley del Suelo. Sánchez no tiene mayoría ni en Madrid ni en Cataluña», aseveró por su parte la portavoz de Junts, Míriam Nogueras.

El PSOE se centra en el PP

Mientras que la mayoría de los partidos centraban sus críticas en la delicada legislatura que atraviesa el PSOE y, más concretamente, Pedro Sánchez, los socialistas dirigieron su atención a la falta de apoyo del PP a la reforma de la Ley de Suelo. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, acusó a los populares de «meter el dedo en el ojo» a su partido y añadió que «hay quien en lugar de ser el vehículo de lo que piden los ayuntamientos de manera muy razonable prefiere meter el dedo en el ojo al Partido Socialista o al Gobierno».

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, advirtió que con el proyecto de reforma se hizo un «buen trabajo» que «deriva de un acuerdo PP-PSOE en la Federación Española de Municipios y Provincias», y señaló al PP como responsable del fiasco legislativo por preferir «enfangar la política» a buscar intereses comunes».