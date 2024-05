Antonio Barrul, el boxeador que plantó cara a golpes a un maltratador, pide disculpas en un vídeo

Antonio Barrul atendiendo a los medios en las últimas horas J. Casares | EFE

El boxeador Antonio Barrul ha pasado de persona anónima a héroe popular en cuestión de horas. Este deportista leonés, perteneciente a la Federación de Boxeo de Castilla y León, no dudó en enfrentarse en plena sala de cine a un hombre que insultó y agredió a su pareja y a una niña de 8 años. La pelea habría quedado en un encontronazo entre ambos si no fuera porque quedó registrada en vídeo por una de las personas que asistía a la proyección de la película Garfield en una sala leonesa el pasado miércoles, siendo después difundida masivamente a través de las redes sociales. Ya no solo es que el agresor increpase y pegase a sus familiares, sino que cuando Barrul intentó mediar para que depusiera su violenta actitud, se envalentonó aún más, llamándole «maricón de mierda», espetándole «me cago en todos tus muertos» y profiriendo todo tipo de amenazas que acabaron por desencandenar una respuesta del boxeador mientras quien graba las imágenes le aplaude por defender a la mujer y a la pequeña.

Barrul, que ya pidió disculpas in situ a los presentes por el violento espectáculo, ha realizado diferentes declaraciones a medios escritos y televisiones en las últimas horas, reiterando que no era su intención atacar a nadie. También ha querido pedir perdón en un mensaje personal subido a las redes. «Pensé, ha golpeado a la mujer, ha golpeado a la niña, mi mujer y mis hijos llorando, me estaba dejando en evidencia delante de todos ellos con sus provocaciones, entonces llegué a tal punto que no me pude contener más», explica en el vídeo, con cierto tono apesadumbrado por la repercusión mediática que tuvo su acción. «A un maltratador no hay que dejarle excederse en ningún momento» añadió.

El video de Antonio Barrul, el boxeador que le plantó cara al hombre que maltrató a su mujer en el cine de León, tras lo sucedido pic.twitter.com/TSyq4Gowvg — ceciarmy (@ceciarmy) May 6, 2024

Pero, al mismo tiempo, sabedor como deportista de los valores que debe transmitir, ha querido también pedir disculpas, centrando su mensaje en los más jóvenes: «Pido perdón. A todos esos niños que hayan visto el vídeo, decirles que la violencia no tiene ningún tipo de justificación, pero a un maltratador no hay que darle ningún tipo de pie».

Nueva promesa del boxeo español

A sus 25 años, Barrul es uno de los púgiles más prometedores del panorama nacional. Fue entrenado por su padre Vicente y nominado como el mejor debutante del 2023 por un portal especializado, ha iniciado la carrera profesional en el peso supergallo, después de más de un centenar de peleas de boxeo olímpico. A pesar de la difusión del vídeo, desde su entorno personal y profesional le han llovido los apoyos, entre ellos los de la Federación de Boxeo de Castilla y León. Su presidenta, Arantxa Lorenzo, también representante máxima de la Comisión Mujer y Deporte de la Federación nacional, confirmó que fue el propio púgil quien puso en conocimiento de los responsables federativos el incidente el mismo día en el que sucedió, y pidió perdón por lo acontecido. «Estamos con él y lo apoyamos en todo», ha manifestado, y ha declarado también: «Actuó en una situación complicada en auxilio de una persona y no cabe en cabeza humana que eso sea reprochable. Como responsable federativa y como mujer mi sentimiento es el de agradecimiento y apoyo».

La Federación Española de Boxeo también ha descartado cualquier tipo de medida disciplinaria. Su presidente lo ciñe a la esfera personal: «Lo que ha sucedido es algo dentro del ámbito civil privado y nosotros no somos competentes en esa situación». Además, recordó que desde el ente federativo «condenamos cualquier acto de violencia», para después brindarle personalmente su apoyo: «Hay que ser muy valiente para actuar y no mirar a otro lado cuando ves que hay un maltrato a una mujer delante de ti. El fondo o cómo terminó a lo mejor no es el que tendría que haber sido, pero la valentía de entrar ahí y actuar cuando a lo mejor otros hubieran mirado para otro lado, nos hace apoyar a nuestro deportista».