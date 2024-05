Maíllo le disputará a Rego el liderazgo de Izquierda Unida

De izquierda a derecha, el ex teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos; la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; y el regidor de Trebujena, Jorge Rodríguez; en el acto de presentación de la candidatura de la política valenciana a la coordinación general de Izquierda Unida. RAUL CARO | EFE

Izquierda Unida decidirá el 19 de mayo al relevo de Alberto Garzón. Los militantes deberán elegir entre cuatro candidaturas. Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia y candidata, organizó el lunes una reunión con los otros tres aspirantes para cerrar una lista unitaria, pero no hubo fumata blanca. Antonio Maíllo, ex coordinador general andaluz, registró a última hora su candidatura en vistas de que no habría acuerdo. Completan el elenco de candidatos Álvaro Aguilera, coordinador de IU en Madrid; y José Antonio García Rubio, actual miembro de la coordinadora federal. Ambos son reacios a que el partido se integre dentro de la coalición de Sumar.

Ni Maíllo ni Rego son contrarios a mantener alianzas con otros partidos de izquierdas. Pero sí que se espera un complejo debate sobre cómo debe IU gestionar su papel en Sumar. Maíllo también busca cambios en el modelo de organización del partido y es favorable a retomar los vínculos con Podemos. «Si hubiéramos estado aislados, ¿habríamos tenido ministros, por ejemplo? La asamblea de IU debe servir para reflexionar sobre todo cómo podemos contribuir a liderar un cambio social», reflexionó el candidato andaluz en el Diario de Sevilla.

Maíllo vuelve al ruedo político tras tres años alejado, en los que se recuperó de un cáncer; antes fue coordinador andaluz. Cuenta con el favor de esta federación —la más numerosa en cuanto a militantes—, así como de caras visibles de IU como el diputado Enrique Santiago (referente del sector del Partido Comunista) y el eurodiputado Manu Pineda, que opta a revalidar su cargo desde el número cuatro en las listas de Sumar. Rego cuenta con el apoyo de federaciones clave como las de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Aragón.

La ministra valenciana fue la primera en anunciar su candidatura. Lo hizo el 13 de marzo, cuando la formación estaba inmersa en las conversaciones con Sumar para definir su puesto de salida de cara a las europeas. El cuarto lugar de Pineda fue un jarro de agua fría para parte del partido. En su anterior candidatura con Podemos ocuparon el tercer puesto. Ahora tienen por delante a Sumar, los comunes y Compromís. Una vez cerrado el acuerdo, IU se negó a formar parte de la Ejecutiva del partido de Yolanda Díaz. Un giro de guion que deja en suspenso su relación con la formación magenta.

Empieza la carrera

Este viernes se abrió la veda en la presentación de la candidatura de Rego. Fue en la calle Feria de Sevilla, en una comunidad que, sobre el tablero, es un caladero de votos de Maíllo. Mientras Rego aún confía en que, tras las votaciones, se pueda articular una coordinadora federal transversal, su números dos, el ex teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Torrijos, afirmó que Maíllo, en su etapa al frente de la coordinadora andaluza, practicó la «subalternidad» con respecto a Podemos y Adelante Andalucía. Una estrategia que, a juicio del veterano político, hizo que IU acabara «desapareciendo del mapa político andaluz». Amanda Meyer, coportavoz de IU, es la número tres de la lista de Maíllo. Este viernes, aseguró que las palabras de Torrijos hacen «un flaco favor» al debate interno en la formación. Para Meyer, habría que sacar a «IU del fango, no meterla más».

La formación izquierdista cuenta con cinco de los 28 diputados de Sumar en el Congreso de los Diputados. Además, están representados actualmente por más de 1.600 concejales, según datos del partido, y revalidaron sus dos alcaldías claves: Zamora y Rivas-Vaciamadrid, un municipio con cerca de 85.000 habitantes.