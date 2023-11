El PP inserta fotos de Otegi, Puigdemont y Junqueras en una imagen del Gobierno

EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

«La primera foto completa del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez». Con esta frase, el PP publicó este miércoles un tuit con una fotografía trucada en la que insertó como si de ministros se tratase imágenes de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Arnaldo Otegi, además de una bandera estelada y la sombra de otra persona de la que indica que es el mediador internacional. Poco después borró el tuit.

En la publicación en la red social X (antes Twitter), el partido Popular infiltró entre las filas de los nuevos ministros las imágenes de Carles Puigdemont (Junts), en primera fila, junto a Pedro Sánchez y en actitud risueña. También puede verse a Oriol Junqueras (ERC), entre las ministras Nadia Calviño y Teresa Ribera y también en un lugar destacado en primera fila, así como a Arnaldo Otegi, (EH Bildu), en segunda fila, junto a Pilar Alegría y Luis Planas.

La publicación apenas estuvo unos minutos en la red social.

El PP insiste en que la amnistía «pone en riesgo los fondos europeos» Javier Arias Lomo

La todavía portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, aseguró que su formación hará «una oposición seria y responsable» a un Gobierno de Pedro Sánchez «controlado por un prófugo», en alusión al expresidente catalán Carles Puigdemont. Añadió que quien tiene que controlar al Gobierno no es él, sino el Parlamento. Gamarra evitó confirmar si continuará o no como portavoz el PP durante esta legislatura: «Lo importante es estar en los sitios en los que mejor se puede servir. Espero que esta no sea la última entrevista en TV3», remachó la número dos de Alberto Núñez Feijoo.