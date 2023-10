ERC rebaja sus exigencias para investir a Sánchez a que se pueda «hablar» sobre un referendo

Marta Rovira. La secretaria general de ERC sigue en Suiza, pendiente de la investigación que le sitúa en la cúpula de Tsunami Democràtic. TONI ALBIR / EFE

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, rebajó este lunes la urgencia de un referendo para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Aunque dejó claro que una ley de amnistía «no es suficiente» para que los republicanos voten a favor de la investidura de Pedro Sánchez, lo que exigió al PSOE es que se pueda hablar del referendo en una mesa de negociación «con garantías». Algo que, según dijo, el PSOE ya había aceptado en 2019. En una entrevista en Catalunya Ràdio desde Ginebra, en Suiza, país en el que reside desde que en 2018 huyó de la Justicia española, Rovira ha asegurado que ella no está «pendiente» de si puede regresar o no a España, en caso de que se pudiera ver beneficiada por una posible amnistía.

La número dos de ERC criticó que desde filas socialistas se pretenda presionar a los republicanos para que estén «satisfechos» con esa eventual medida. «Esta semana irá de esto, de decir que ERC no es razonable, que ahora tiene un capricho y pide 3.500 cosas». «Para mí y para ERC la amnistía no es suficiente. No queremos investir a Sánchez solo con una amnistía», avisó. «Si recuperamos todas las condiciones para volver a hacer política, hagamos política. Y eso quiere decir asumir la vía de resolución del conflicto y continuar teniendo la posibilidad de hablar de un referendo».

Tras dar la amnistía «por descontada», al recordar que para la constitución de la Mesa del Congreso el PSOE se comprometió a «poner fin a la represión por todas las vías legales», Rovira planteó que las otras condiciones pasan por la cuestión del referendo, el traspaso integral de Rodalies y el fin del déficit fiscal.

Preguntada sobre si habrá investidura en caso de que el PSOE no acepte un referendo, Rovira consideró que «el PSOE debe asumir que aquí hay un conflicto político y, como acordamos en 2019, hemos de poder hablar, en una mesa que debe ser de negociación y con garantías, de cómo se vota en Cataluña». «Es una condición exigente, pero nos parece que es absolutamente razonable», apuntó.