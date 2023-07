Sumar retira de su programa la propuesta de «expulsar» a los periodistas que den noticias falsas

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en el acto de inicio de campaña. M. DYLAN | EUROPA PRESS

Sumar, el partido de la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, está teniendo un arranque de campaña polémico por las propuestas de su programa. Este viernes, y tras la oleada de críticas, la formación anunció la retirada de un punto de su plan electoral que proponía «expulsar» del periodismo a quien «manipule y desinforme». Desde el partido explicaron que esa propuesta aparecía en el programa por un «error en el proceso de elaboración y transcripción» del documento. En el texto presentado el jueves se planteaba la instauración de un código deontológico periodístico «que acabe con las informaciones falsas y contemple graves sanciones y la expulsión de la carrera periodística a quien manipule y desinforme».

Según el partido, se trataba de una «propuesta de un borrador previo que no debía haber llegado al documento definitivo». «En Sumar estamos comprometidos con el derecho de la ciudadanía a una información veraz y creemos que la mejor garantía es una esfera pública plural y democrática», agregaban las mismas fuentes. Pese a todo, el programa de Sumar mantiene la elaboración de un código deontológico, pero no plantea sanciones. Sí se mantiene la propuesta de aprobar Consejo Estatal de Medios Audiovisuales como órgano regulador y supervisor del sector.

Pero no es esa la única propuesta de Sumar que ha creado polémica. La idea de establecer una herencia universal de 20.000 euros para todos los jóvenes que cumplan 18 años, que más tarde tuvo que ser matizada aclarando que recibirían esa cantidad a los 23 años, ha recibido críticas desde la derecha y desde la izquierda, e incluso por parte de algunos de los partidos que forman parte de Sumar por su falta de progresividad. El ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias aseguró que Podemos no estaba al tanto de esa propuesta que «no ha sido entendida por mucha gente de izquierdas». Joan Baldoví, portavoz en las Cortes valencianas de Compromís, uno de los socios principales de Sumar, indicó que no le gusta al «café para todos» y exigió que la medida tenga «progresividad».

Contradicción por el referendo

También la idea de celebrar una consulta en Cataluña ha provocado tensiones internas. Ayer, un día después de que Díaz negara que el referendo de autodeterminación para Cataluña esté «sobre la mesa» de su partido, la número uno de Sumar por Barcelona, Aina Vidal, le llevó la contraria. «En Comú Podem siempre hemos defendido el referendo como horizonte. Y lo llevamos en nuestro programa electoral», aseguró la dirigente de los comunes.