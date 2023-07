Feijoo ve «lógico» que Vox esté en el Gobierno si el PP necesita su «sí»

Telecinco

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijoo, ha apelado hoy al voto útil al PP ante las elecciones generales porque su partido está «a 25 escaños de la mayoría absoluta» y ha avisado a Vox que sus votantes están «tomando nota» de su actuación porque si al final «vota con la izquierda» en algunas comunidades como Murcia, se estará convirtiendo en un «buen aliado del sanchismo».

En una entrevista en El Programa de Ana Rosa, Feijoo ha asegurado que la meta del PP es conseguir al menos 160 escaños para tener un gobierno sólido que no necesite demasiado apoyo de Vox, pues no desea el fortalecimiento de la extrema derecha si puede evitarse. De hecho, recuerda que su partido ha apoyado al PSOE siempre que ha podido, en vez de a los de Abascal. «Le he dado más diputaciones y alcaldías al PSOE que he pactado con Vox», ha mencionado.

Paralelamente, destaca que los socialistas no estarían dispuestos a ello ni absteniéndose. «El PSOE no quiere que Vox no entre en el Gobierno, sino que el PP no gane». Sobre el pacto de PP y Vox en Extremadura, Feijoo subraya que «donde necesitamos el sí de Vox, lo lógico es que Vox esté en el Gobierno. En los sitios donde no nos votan Sí, lo lógico es que no estén en el Gobierno. Es lo que pasaba en Extremadura. Se lo trasladé a nuestra compañera María Guardiola, y cuando los responsables de Vox lo supieron, dijeron que no, que ellos tenían que estar en el Gobierno. Tras dos días de mucha emoción electoral, se resolvió».

Además, el líder de los populares mantiene la tesis de que debe gobernar el partido más votado y, como tal, establece que si no es el PP gana las elecciones como la fuerza más votada, no gobernará. Feijoo contrapone esta postura de su partido a la de Sánchez, que «quiere ser presidente perdiendo las elecciones». En opinión del popular, «el sanchismo consiste en fragmentar la sociedad española» y se trata de «una anomalía democrática». El mensaje de Feijoo a la ciudadanía es que «si no quiere que Sánchez y sus socios independentistas sigan al frente de España, vote al PP. Si por el contrario quiere que Bildu o ERC sigan decidiendo, voten al PSOE».

Los primeros 100 días de gobierno

Preguntado por su agenda de Gobierno en caso de ganar las elecciones, Feijoo aseguró que en los primeros 100 días en la Moncloa bajará el IRPF, derogará la Ley de Memoria Democrática, repondrá las leyes que pueden «hacer peligrar la integridad territorial», propondrá una nueva Ley Trans derogando la actual, tipificará la «ley de referendo ilegal» y hará una propuesta de reforma educativa.

Además, promete revisar, pero no retirar, el impuesto a bancos y energéticas, e insiste en que no va a derogar la reforma laboral, pues esta, con pequeños retoques, «es básicamente la que propuso Rajoy». Mañana presentará oficialmente el programa del Partido Popular.