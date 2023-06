Sánchez apela al voto útil de la izquierda al PSOE para impedir «el papelón» de un Gobierno del PP y Vox

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, durante el mitin celebrado en Dos Hermanas (Sevilla) JULIO MUÑOZ | EFE

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, dio este domingo el pistoletazo de salida a la precampaña socialista del 23J con un acto en Dos Hermanas (Sevilla) donde ha llamado a la concentración del voto progresista en su partido porque, según ha dicho, en las urnas se decidirá entre «la papeleta del PSOE o el papelón» de un gobierno del PP con Vox.

«Si la España progresista se moviliza y concentra todo su esfuerzo en el PSOE garantizaremos que España siga creciendo cuatro años más», ha asegurado el líder de los socialistas, quien ha animado a ir a votar el 23 de julio.

Ha afirmado que la lección de las pasadas elecciones autonómicas y municipales es que es necesaria la unión de los votos en torno al PSOE, lo que garantizará que España siga creciendo y no retroceda con un Gobierno de Feijoo y Abascal.

«Hay que salir a votar en masa el 23J, con la convicción de que vamos a ganar, de que vamos a ser la primera fuerza política, porque tenemos proyecto, argumentos y equipo», ha agregado.

La concentración del voto de la izquierda es el primero de los ejes de la estrategia del PSOE a poco más de un mes para las elecciones generales. El segundo, el duelo directo con el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo.

Sánchez ha recordado que hace dos semanas ya emplazó al presidente de los populares a que debata con él. «La respuesta han sido excusas, porque no quiere debatir y no sabe cómo explicar sus pactos con la ultraderecha», ha remarcado.

A un mes de las elecciones, ha insistido, no se conoce el proyecto económico y ni al futuro ministro del ramo del PP, tampoco al resto de ministros «salvo al aspirante a vicepresidente que es Santiago Abascal».

A juicio de Sánchez, el líder de la oposición se equivoca porque la democracia son debates y no «monólogos» y por ello «aquel que no quiera debatir no merece la confianza de los ciudadanos».

En un enclave de especial significado para él, puesto que en Dos Hermanas fue donde en enero de 2017 anunció que se presentaría a las primarias para recuperar la Secretaría General del PSOE, ha asegurado que el viaje ha merecido la pena y ha proclamado que tiene «más fuerza que nunca» y «más ganas que nunca de ganar las elecciones».

«Aquí, en Dos Hermanas, donde empezó esta aventura maravillosa os digo que no estoy dispuesto a que este viaje termine aquí, España no se lo merece», ha asegurado ante 3.500 personas, según los organizadores.

