El PP levanta el vuelo

JUANJO MARTIN | EFE

El 27 de mayo del 2019, un lunes después de las elecciones del domingo, nuestro periódico titulaba: «El PSOE puede gobernar 6 de 7 ciudades gallegas y gana las europeas, las autonómicas y las municipales». Ayer no se celebraron elecciones europeas, pero sí fueron a las urnas doce comunidades autónomas y todos los municipios de España. El titular ya no es el mismo. El Partido Popular, jugando en su peor escenario (las municipales), ha ganado las elecciones en los ayuntamientos y ha jugado un excelente papel en las autonómicas. En los comicios locales gallegos ha pasado de un empate técnico en el 2019 (escasa diferencia a favor del PP) a una victoria indiscutible. Todo comenzó a gestarse durante la pandemia: según dicen los más reputados y honestos sociólogos (Tezanos, obviamente, no pertenece a esta categoría). Entonces se observaban signos de desgaste del sanchismo y sus socios variopintos. El CIS, haciendo gala de un cinismo y desdoro sin precedentes, no previó en ningún momento el resultado arrollador de los populares en Andalucía ni en Madrid. Tampoco la victoria en Castilla y León. Hace siete días, sin ir más lejos, también pronosticaba 2,3 puntos de diferencia del PSOE sobre el PP. Sin embargo, ha sucedido lo que es costumbre con Tezanos: se ha equivocado. Y siempre se equivoca, este exmiembro de la ejecutiva socialista, a favor de los suyos. Una vergüenza difícil de asumir. Una humillación que debiera evidenciarse en su dimisión y la aceptación de las denuncias por malversar caudales públicos.

Dejando a Tezanos y regresando a ayer: Feijoo ha dado el primer paso para convertirse en presidente del Gobierno de España en las próximas elecciones generales. El PP, que inició el despegue en algunas autonomías, está levantando el vuelo para instalarse en una velocidad de crucero. Esa velocidad llevará a Feijoo a Moncloa. La respuesta de la ciudadanía a la campaña en clave nacional que propuso Sánchez, con anuncios millonarios reiterativos, la ha ganado claramente el PP. En Galicia, también. Con rotundidad. Viviendo lo que hemos vivido desde la moción de censura, ¿cómo pensar otra cosa?