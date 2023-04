Feijoo acusa al PSOE de entregar las políticas públicas a UP, ERC y Bildu

El presidente del PP saluda durante el acto del PP en la localidad cántabra de Vega de Pas ROMÁN G. AGUILERA | EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, continuó ayer su gira de precampaña norteña que inició el viernes en el País Vasco —un territorio muy complicado electoralmente para los populares— y que continuó ayer en Cantabria, donde las encuestas apuntan a la posibilidad de un relevo en la presidencia que sustenta el veterano Miguel Ángel Revilla. En la localidad de Vega de Pas, y entre sones de gaitas, el presidente del PP cargó contra el Gobierno de Sánchez y acusó a los socialistas de entregar las políticas públicas a Podemos, ERC y Bildu. «¿Os acordáis cuando Sánchez llegó al Gobierno y dijo que intervenir los precios del alquiler era una medida ineficaz y que no lo haría? Ya lo ha hecho», señaló Feijoo, que advirtió que «intervenir los precios suena muy bien pero funciona muy mal», como en el caso de la Ley de la Vivienda. A juicio del líder popular, Sánchez «ha dejado de ser socialista y se entregado a Podemos y sus socios».

Feijoo siguió su relato enumerando «los errores» del Gobierno. «El peor y el más doloroso —dijo— ha sido una ley de ‘solo sí es sí' que era evitable». El líder del PP volvió a referirse a esta norma como «una chapuza legal» y afirmó que si hubiese ocurrido durante su gobierno «presentaría mi dimisión». «Os reconozco que este tema me tiene atónito por la falta de empatía y de confianza», señaló el líder de los populares, quien criticó que el PSOE no haya sido capaz de cerrar todavía la reforma «a pesar de tener regalados los votos del PP». «El sanchismo —continuó— ha venido a normalizar la política frívola y el enfrentamiento y yo me comprometo a hacer lo contrario».

Guiño al campo

En Vega del Pas, la localidad cántabra elegida por el PP para este acto preelectoral, apenas residen mil personas que viven fundamentalmente de la agricultura. En este marco Feijoo reivindicó sus raíces rurales —nació en la localidad ourensana de Os Peares— y se mostró confiado en convertirse en el primer presidente del Gobierno que haya nacido en un pueblo. «Conformó mi personalidad», reconoció en este acto donde lanzó un mensaje de «apoyo incondicional» al mundo rural. Feijoo aseguró conocer las dificultades de los agricultores y prometió acabar con la tendencia de «la mayor parte de la clase política» de «relegar el campo a algo secundario».

Feijoo también aprovechó su visita a la zona para recordar la «lamentable anécdota por la que ha sido conocida Cantabria», en relación a los trenes de cercanías diseñados específicamente para esta comunidad y la asturiana y que no cabían por los túneles, una «chapuza ferroviaria» que conllevó la dimisión de la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, y el presidente de Renfe Isaías Táboas. Feijoo asegurado que los cántabros tendrán en él «un aliado» para mejorar las infraestructuras y «dar cuerda a un reloj que se paró» cuando Íñigo de la Serna dejó de ser ministro de Fomento con Mariano Rajoy.