Sánchez se inclina por abordar un relevo quirúrgico de Darias y Maroto

La ministra Reyes Maroto en su presentación como candidata a la alcaldía de Madrid. FERNANDO VILLAR | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha aclarado todavía la fecha en la que piensa sustituir a las ministras de Sanidad, Carolina Darias, y de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, elegidas como candidatas a la alcaldía de Las Palmas y Madrid, respectivamente. Solo en una conversación informal con periodistas aseguró que se tratará de una operación quirúrgica que se limitará a cubrir las dos vacantes, sin plantearse una remodelación del Gobierno más amplia que afecte a otras carteras. Pero, oficialmente, no ha dicho nada al respecto, lo que hace que en el Gobierno reinen los nervios, especialmente en algunas carteras en tela de juicio como la de Justicia, en la que la actuación de Pilar Llop en lo que afecta a la ley del «solo sí es sí» no ha gustado especialmente al presidente del Gobierno.

El hecho de que apenas falten cien días para la celebración de las elecciones municipales y autonómicas avalaría la versión de unos relevos limitados a cubrir las vacantes, porque una crisis profunda antes de esos comicios carecería de sentido. La intención de Sánchez ha sido mantener a Darias y Maroto hasta el último momento en sus cargos para repetir el modelo utilizado con el ex titular de Sanidad, Salvador Illa, que aprovechó su popularidad como ministro para imponerse inmediatamente después en las elecciones autonómicas de Cataluña.

Relevo de Darias

Raquel Yotti. Para el recambio de Carolina Darias en Sanidad, el nombre que suena con más insistencia es el de Raquel Yotti (Madrid, 1973), actual secretaria general de Investigación en el Ministerio de Ciencia. Entre el 2018 y el 2021, Yotti, doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, ejerció como directora general del Instituto de Salud Carlos III. Este recambio contaría con la ventaja de mantener la paridad en un Gobierno en el que Sánchez presume de la presencia femenina.

La opción de Héctor Gómez

Compensación de Sánchez. Aunque el relevo de Darias por Yotti solucionaría el problema de la paridad, existe otra cuestión que Sánchez tiene que abordar a la hora de efectuar las remodelaciones en su Gobierno: el de las cuotas territoriales. La federación canaria se resiste a perder a la única ministra que tiene en el actual Gabinete. Y ahí surge la figura del exportavoz del PSOE en el Congreso Héctor Gómez (Tenerife, 1978) como posible sustituto. Gómez fue una apuesta personal de Sánchez, pero terminó de mala manera su breve etapa como portavoz de los socialistas en el Congreso, siendo sustituido por Patxi López. Sánchez habría prometido a Gómez algún puesto de relevancia y el Ministerio de Sanidad cuadraría con el perfil eminentemente técnico del exportavoz del PSOE.

Relevo de Maroto

De la Rocha es la opción de Sánchez. Si para el relevo de Carolina Darias en Sanidad existen varias opciones, lo mismo ocurre en la cartera de Industria, Comercio y Turismo, que ocupa la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid, Reyes Maroto. Aquí existiría una pugna entre la preferencia de Pedro Sánchez y la de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño. La opción de Sánchez sería la de Manuel de la Rocha, que desde el año 2020 ocupa el cargo de secretario general de Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Cuenta con la total confianza de Sánchez y es el responsable de la gestión del Plan de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, que controla las ayudas de la Unión Europea. De la Rocha envía informes periódicos a la UE sobre el cumplimiento de los programas acordados y está al tanto de las relaciones de las comunidades autónomas en esta materia.

Calviño mueve sus hilos

La opción de Carme Artigas. Aunque la opción de sustituir a Maroto por De la Rocha sería una maniobra lógica que contaría el visto bueno de Sánchez, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, mueve su influencia para tratar de situar en el cargo a Carme Artigas, (Vilassar de Mar, 1968), que es la actual secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Está considerada como una de las mayores expertas en la aplicación práctica del big data y la inteligencia artificial de España y ha desarrollado su labor en el sector tecnológico antes de llegar a la política.

La alternativa gallega

Xiana Méndez. Otro de los nombres que suena con fuerza para sustituir a Reyes Maroto en el Ministerio de Industria es el de Xiana Méndez (Pontevedra, 1977). Méndez es secretaria de Estado de Comercio y presidenta del Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Es hija de Constantino Méndez, que formó parte de los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. La conexión con este último sería uno de los puntos que jugaría a su favor en las quinielas. Méndez es economista del Estado y licenciada en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas y comenzó su carrera profesional en la Comisión Nacional de la Competencia.

Presidencia de la UE

Semestre complicado para los ministros. Entre las posibilidades que se han apuntado está la de que Sánchez se limite a cubrir las vacantes para abordar una crisis más amplia tras las elecciones municipales y autonómicas. Pero esta hipótesis choca con el hecho de que España asumirá la presidencia de la Unión Europea el 1 de julio y es necesario que los ministros tengan un conocimiento profundo de sus respectivas carteras para celebrar los encuentros con sus homólogos europeos en las reuniones previstas para el segundo semestre. Pero, si la crisis fuera más amplia, una de las primeras candidatas a salir sería la titular de Justicia, Pilar Llop.