Llop advierte que fallar de nuevo en la ley del «solo sí es sí» «sería bastante grave»

M. C. Cereijo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este domingo en Málaga que en el Consejo de Ministros que se celebrará el martes se aprobará la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que llegará a los 1.080 euros, una medida que se ha adoptado sin contar con la patronal, que no ha participado en las negociaciones.

La organización empresarial fue el blanco de las críticas de Sánchez en el acto de campaña que ofreció en la capital malagueña, donde Sánchez respaldó al candidato socialista a la alcaldía por esta localidad andaluza, Daniel Pérez. El titular del Ejecutivo reclamó a los empresarios coherencia y responsabilidad. «No se puede pedir sacrificios a los de abajo cuando se están dando un festín los de arriba. En este país no puede haber doble vara de medir, una para la gente de a pie y otra para la minoría elitista. No va a haber ley del embudo, muy ancho para la mayoría y muy estrecho para la minoría». Sánchez no lo citó expresamente, pero sus críticas iban dirigidas al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que ha pasado de ser autónomo a firmar un contrato de alta dirección al mando de la CEOE, con una retribución de 380.000 euros, un 8,5% más de lo que cobraba el año pasado. El presidente hizo también hincapié en el aumento del precio de la vivienda y en cómo repercute en los gastos de los trabajadores: «Desde hace diez años, vemos la erosión de la clase media. Se destinan ocho salarios anuales para adquirir una vivienda, cuando en los años noventa eran solo cuatro. Se ha perdido poder adquisitivo». Revertir esta situación, dijo, es uno de los grandes retos a los que se enfrenta su Gobierno hasta el final de la legislatura.