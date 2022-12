Las fotos en grupo, por separado, en familia, con diputados o con el retrato de José Bono han estado a la orden del día dentro y fuera del hemiciclo, que no ha dejado indiferente a nadie: «Qué maravilla... aunque parece más pequeño que en la tele». Aunque en esta ocasión, tras días de arduos debates con insultos incluidos, la mayoría de los visitantes pedían a las señorías llegar a más acuerdos y no entrar tanto a la gresca. «Da pena verles a la gresca. No merece la pena porque intentando llegar a acuerdos ganamos todos», decía Francisco, de 25 años, que ha hablado con varios diputados y «todos muy simpáticos», mientras una señora de León afirmaba que veía a los parlamentarios «supersimpáticos y cercanos».

También Antonio, sevillano de 69 años, echaba en falta más concordia: «Se ha perdido un poco el talante de la Transición, pero también es bueno que haya vidilla y discrepen, aunque siempre desde el respeto claro».