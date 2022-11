Carla Toscano, diputada de VOX VOX

«Hay solamente una cosa en el mundo peor que hablen de ti, y es que no hablen». La conocida cita de Óscar Wilde se puede aplicar para Carla Toscano de Balbín (Madrid 1977) diputada de Vox en el Congreso y hasta este miércoles una desconocida para el gran público que no está cada día en la batalla política.Toscano afirmó en la Cámara Baja que el único mérito de la ministra de Igualdad, Irene Montero, es «haber estudiado en profundidad» a Pablo Iglesias, su pareja y fundador de Podemos. La frase provocó una gran bronca y una cascada de reacciones en contra de las palabras de la diputada de Vox, una de las catorce que tiene el partido de Abascal en el Congreso.

Esta madrileña de 45 y madre de dos hijos es profundamente católica, contraria al aborto y a la eutanasia. Muy activa en redes sociales -tiene más de 132.000 seguidores en Twitter- se ha destacado especialmente por abanderar la oposición de Vox a las políticas de igualdad del Gobierno. Santiago Abascal precisamente se fijó en ella por sus comentarios y la eligió en febrero del 2020 para ser la Portavoz da Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

No deja nada al azar y ha subido a la tribuna del Congreso vistiendo camisetas en las que pueden leerse consignas antifeminista como #Notmetoo (no al movimiento Me Too). Precisamente, el día que utilizó esa prenda, Toscano interpeló a los diputados Rafael Simancas, de PSOE y Chema Guijarro, de Unidas Podremos con una frase que ha quedado grabada en el diario de sesiones: «Señor Simancas, ¿me está mirando?, ¿Señor Guijarro?, ¿me está mirando? Es que a lo mejor no me gusta cómo me miran. Tienen la suerte de que soy una mujer sensata, una diputada de Vox y por eso no voy a hacer nada, pero si yo fuese otro tipo de mujer, por esa mirada les podría denunciar por acoso y podría denunciarles incluso por violación y habría que creerme porque soy mujer, porque yo lo valgo», dijo.