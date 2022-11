«Grabaciones íntegras»

Este breve visionado de imágenes editadas, en las que además se mezclaron grabaciones de otro salto violento de marzo, no convenció a ninguno de los miembros de la comisión de Interior. No obstante, El titular del Interior se comprometió a poner a disposición de la comisión de Interior «todas las grabaciones íntegras» en poder de las fuerzas de seguridad sobre los sucesos del 24 de junio y que, según el ministro, están ya en poder de Fiscalía y del Defensor del Pueblo. Eso sí, Grande-Marlaska ya anticipó que, en contra de lo que sostiene el documental de la BBC que ha desencadenado la ofensiva parlamentaria de los socios del Gobierno, «no hubo ningún muerto en territorio español», por lo que no hubo deportaciones de cadáveres al otro lado de la frontera tal y como apunta la cadena británica.

Grande-Marlaska, una vez más, insistió en que del visionado de esas imágenes solo se puede deducir la «proporcionalidad y legalidad de la actuación de la Guardia Civil» frente a un «ataque violento a una frontera de la UE» que provocó 50 heridos entre las fuerzas de seguridad española.