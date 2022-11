El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante una intervención en el Senado. MARISCAL | EFE

Las negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) están rotas hasta el punto de que el Gobierno ya no reconoce al presidente de los populares, Alberto Núñez Feijoo, como un «interlocutor válido». El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, pidió este viernes sentarse a negociar con un interlocutor autorizado porque Feijoo, según dijo, «no es quien manda» en su propio partido. «Yo quisiera sentarme con el interlocutor válido y no lo es el señor Feijoo. No es quien manda. Me tendré que sentar con alguna presidenta autonómica, con algún locutor radiofónico o con algún director de periódico, que son las personas que deciden sobre la posición final del PP», señaló Bolaños en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

No ha habido contactos

Bolaños, designado por Pedro Sánchez para alcanzar un acuerdo, no ha mantenido ningún contacto con el negociador popular, Esteban González Pons, desde que el PP anunciara unilateralmente la ruptura de las negociaciones ante la intención del Gobierno de reformar el delito de sedición en el Código Penal. Y tampoco existe una fecha prevista para reanudar el diálogo.

Bolaños aseguró que el Gobierno está dispuesto a sentarse a negociar de nuevo en cualquier momento porque la situación es «muy lamentable». «Ya nos gustaría que el PP respetara el pacto constitucional que obliga a un gran consenso entre las fuerzas políticas mayoritarias para renovar el órgano de los jueces, no para ver quiénes son los jueces, que eso es objeto de otras decisiones», señaló.