Gobierno transversal

Aparcada la unilateralidad. El Ejecutivo de ERC es transversal, con gente que bailó con el PSC, Convergència o Podemos. Su mayor problema es que no cuenta con apoyos parlamentarios. Tiene 33 diputados de 135, el 24,4 %. Junts trata de deslegitimizarlo e insiste en que Aragonès tendría que plantear una cuestión de confianza para saber con qué apoyos cuenta. ERC no desea presentarla, porque el azucarillo podría disolverse más rápido de lo que marca la estrategia para ir a elecciones. El PSC defiende un Gobierno fuerte y estable. No quiere entrar en él, ni lo invitan, pero está dispuesto a acuerdos. Los comunes tampoco están satisfechos. Desean un Ejecutivo progresista con el PSC, hasta el punto de que Jéssica Albiach aseguró que el nuevo Gobierno ya nacía muerto.

Primer objetivo

Aprobar los presupuestos. El primer gran reto es aprobar los presupuestos. Ahí se verá qué fuerzas están dispuestas a sostener al equipo republicano. ERC cuenta con Junts para el cometido, porque son los números del exconsejero Giró, argumenta, pero Junts no lo garantiza y echa mano de la primera premisa: cuestionar la «legitimidad democrática» del presidente, que llegó a serlo con unos votos que «ahora no tiene. No es el Gobierno del 80 %, sino del 21 %», le espetó Laura Borràs. «No se entendería una oposición frontal», valora Marta Vilalta, de ERC. «No tendría sentido que votasen en contra», alegó Junqueras. El PSC se brinda para sacar adelante las cuentas. ERC de momento lo tiene vetado hasta el punto que antes prefiere prolongar las del 2022, lo que implicaría perder 3.000 millones. Salvador Illa acusó a Aragonès de «irresponsable».