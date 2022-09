«Ante esa situación si Vox dejase de ser alternativa, y las próximas elecciones municipales y autonómicas pueden ser un indicador y un termómetro al respecto, lo que tengo claro es que quiero estar al lado de los españoles y servir a los españoles», ha añadido la exdirigente del partido de Abascal, antes de reconocer «abiertamente que por supuesto estoy a disposición para dar un paso al frente, llegado el caso, y espero que no sea necesario».

Después de que la dirección nacional de Vox haya señalado que ya no forma parte del partido, ha manifestado que para ella no es el final del camino y que su único objetivo es seguir «sirviendo a los españoles, con preferencia a Andalucía». «No tengo partido, pero sí que tengo el amor de muchísimos españoles, que fue lo que me hizo levantarme cuando estaba en el suelo», ha dicho.