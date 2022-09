Y ha cargado contra Sánchez por «dar alas» a Yolanda Díaz, a quien ve en una campaña permanente, en la que ahora, ha ironizado Bendodo, se autodefine como «motomami».

«España merece un presidente digno, dispuesto a desgastarse para no desgastar a los españoles, todo lo contrario que Sánchez. Un presidente que no insulte, con experiencia, que gobierne para todos y no sea cautivo ni rehén de independentismos, populismos, ni herederos de ETA», ha defendido.