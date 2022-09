ERC celebró consejo nacional ordinario, en el que aprobó algunos cambios para reforzar la cúpula y preparar el congreso de noviembre, que ratificará el liderazgo de Junqueras y Marta Rovira. El exvicepresidente de la Generalitat acusó a los junteros de «taparse las vergüenzas y los casos de corrupción» con la ayuda del PSC. Junqueras hurgó en la herida de sus socios y reclamó a los dirigentes que no comparten «la confrontación continua», es decir, los que no son partidarios de dinamitar el Govern, que no se dejen arrastrar por los rupturistas, entre ellos Laura Borràs.

La expresidenta del Parlament, que no perdona a ERC que votara junto al PSC para apartarla como presidenta, arremetió contra «el fuego amigo, que es el que hace más daño», y afirmó, en Vilaweb, que el Govern «no avanza hacia la independencia, sino al contrario, recula». Un dardo contra Pere Aragonès, quien se resiste a variar el rumbo de su mandato, como le exigen los junteros, que le presionan con otra disyuntiva: cumplir el acuerdo de gobierno con Junts o con el PSOE.