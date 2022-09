Pau Venteo | EUROPAPRESS

Unas 150.000 personas de acuerdo a las cifras de la Guardia Urbana, 700.000 según los organizadores, se manifestaron este domingo en Barcelona para reclamar la independencia y para cargar contra el Govern y la mesa de diálogo. La Diada de la discordia y la división dejó la imagen de una manifestación multitudinaria, pero con mucha menos gente que durante los años del procés, en que se reunían cientos de miles de personas. Fueron menos y más radicalizados, con más esteladas que senyeras.

La marcha estuvo marcada por el color negro de las camisetas (de la no rendición, según los organizadores) y por las ausencias. No acudió el presidente de la Generalitat por primera vez desde 2015, tampoco los consejeros del Gobierno de ERC y no participó el partido mayoritario del secesionismo (ERC). En cambio, sí estuvieron los consejeros de Junts y todos los demás partidos independentistas (Junts y la CUP). Los republicanos plantaron la marcha porque consideraron que se había convocado contra ellos. Se les abucheó y pitó durante todo el día, se pidió la dimisión de Pere Aragonès y se reivindicó la presidencia de Carles Puigdemont. «O DUI o dimisión», rezaban las pancartas, en negro, que distribuyeron a los participantes. «Botiflers [traidores], ni aquí ni en Madrid», decían en el anverso.

En su discurso, la presidenta de la entidad convocante, la ANC, lanzó un desafío al presidente del Gobierno catalán. ERC había presionado a la responsable de la Asamblea para que pusiera el foco de las críticas en el Gobierno central y no en el catalán, pero Dolors Feliu ignoró las llamadas de los republicanos y, como sus antecesores, disparó a diestro y siniestro. Y cargó toda la presión sobre el Ejecutivo catalán: «O independencia o elecciones», afirmó, mientras el público coreaba «Govern dimisión». «Los falsos diálogos no engañan a nadie», dijo. «Intentan que no nos manifestemos, que seamos pocos y no se nos oiga ni se nos vea. No nos harán callar, queremos la independencia», cargó contra Esquerra.