Esquerra, la única ausente

ERC, cuyos dirigentes fueron abucheados y pitados el año pasado, será la única formación ausente de la cita que toma la temperatura del movimiento secesionista, si bien un muy minoritario sector crítico de la formación sí acudirá. Junts, socio en el Gobierno de la Generalitat, ha aprovechado para cargar con dureza y presentarse como la fuerza auténtica del secesionismo. «Si el objetivo es la independencia, la movilización es necesaria», afirmó Carles Puigdemont, cuestionando el independentismo de Esquerra. En la misma línea, Jordi Turull cree que es «normal» que la gente pite a los dirigentes independentistas en la Diada e instó a ERC a rectificar y a no enfadarse por las críticas. «La ANC no es el enemigo de nadie», ha afirmado Jordi Sànchez, exsecretario general de Junts. «La Diada no se convoca contra ningún independentista ni contra ningún partido», añadió.

En Catalunya Ràdio, Sànchez cargó con dureza contra Oriol Junqueras, con quien compartió estancia en la cárcel. Según el exdirigente de Junts, el presidente de ERC miente o es un indocumentado. «Con el afecto que tengo al señor Junqueras, con quien hemos compartido momentos importantes que nos quedarán siempre en la memoria, o es —cosa inhabitual en él— una persona indocumentada, o es una persona que miente», afirmó en referencia a la polémica interna por la mesa de diálogo.