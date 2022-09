Feijoo durante el acto de clausura del evento sobre familias y el curso escolar en Zaragoza. Javier Cebollada | EFE

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha propuesto hoy que el Gobierno facilite un cheque de al menos 200 euros para cada hijo de familia que curse primaria, secundaria o bachillerato para hacer frente al incremento de precios de material escolar en «el curso más caro de la democracia». Por añadido, pidió a Pedro Sánchez que facilitara, como ocurre en Galicia, ayudas a las comunidades autónomas para que puedan garantizar la gratuidad de las guarderías para niños de entre cero a tres años.

En un encuentro con asociaciones familiares celebrado en Zaragoza, Feijoo arguyó que de los 16.500 millones de euros que el Ejecutivo ingresó el primer semestre en las arcas del estado a causa de la inflación, parte de ese dinero debería tener como destino «ayudar a las familias con rentas inferiores a 40.000 euros anuales» y a los mencionados cheques familiares, ya que estima que el coste del material escolar se ha elevado entre 200 y 800 euros por hijo.

«Si nos ponemos a pensar, estamos ante un gran reto: llegar a fin de mes y mandar a nuestros hijos al colegio. Y esto, desgraciadamente, para muchas familias en España no es fácil. Incluso para algunas no es posible si no se endeudan», argumentó el líder del PP.