El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, recriminó ayer al PSOE seguir apoyándose en pactos con EH Bildu para gobernar después de que la formación aberzale no haya condenado de forma manifiesta la agresión y amenazas que en la madrugada del pasado viernes sufrió en las fiestas de Romo (Guecho) Mikel Iturgaiz, hijo del presidente del PP vasco.

Tellado quiso mostrar su apoyo al joven agredido, a quien aseguró que desde el PP «seguirán defendiendo que cualquiera pueda pensar y expresarse libremente como lo hemos venido haciendo en toda España». El dirigente popular también aseguró que se trata de un hecho «muy grave» que la formación liderada por Arnaldo Otegi no condene esas amenazas e insultos. «Es una forma de violencia no admisible en una sociedad democrática porque o se condena o se ampara, no hay término medio», apuntó.

Aunque para Tellado es más grave aún que el PSOE, que sí que condena los hechos que sufrió el hijo de Carlos Iturgaiz, «gobierne apoyándose en formaciones políticas que no son plenamente democráticas». «Se apoya en partidos que no creen en España y desafían permanentemente a las instituciones», declaró el dirigente popular.