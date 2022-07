El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. PSOE | EUROPAPRESS

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado este domingo que al presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, «le vino muy bien» no participar en el debate del estado de la nación, celebrado esta semana, porque «España le queda muy grande» y ha tildado el discurso empleado por los populares de «vergüenza ajena».

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

«Feijoo estaba encantado de no participar porque así pensará: 'cuánto menos me conozcan los españoles, mejor'. No tiene una sola idea para España», ha manifestado en un acto en Colmenar Viejo (Madrid) en el que ha estado acompañado por el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato. Bolaños ha arremetido contra la actitud tomada por el PP al utilizar «de manera mezquina» a ETA «que ya se terminó hace diez años» y les ha acusado de «estar con el reloj parado desde hace décadas».

Por ello, ha reafirmado que el PSOE debe seguir apostando por las políticas públicas, en beneficio de la mayoría social. «El PP estaba desnortado y noqueado. No tienen una sola idea. Ellos siguen con los suyos, con las grandes eléctricas y las entidades financieras y nosotros con la clase trabajadora. Nada nuevo bajo el sol», ha afirmado.