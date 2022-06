Una cifra que, no obstante y según las estimaciones diplomáticas y militares, se engrosará con varios miles de agentes y funcionarios más, entre medios de Protección Civil y Emergencias, seguridad de Presidencia de Gobierno, recursos privados, especialistas de ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional (CCN), miembros del CNI y, sobre todo, personal de las propias delegaciones.

Habrá también centenares de militares, en especial del Ejército del Aire, activados ante la posibilidad, todavía no confirmada, de que se cierre el espacio aéreo de parte de Madrid y de que los cazas de Torrejón sean puestos en alerta para garantizar esa clausura. No obstante, los responsables de Interior precisaron que las Fuerzas Armadas no participarán en el operativo Eirene de protección como tal de los asistentes.