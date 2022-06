Por su parte, en la formación de Santiago Abascal, las cosas no marchan como esperaban, y las dudas que existieron en la dirección para presentar a Macarena Olona como candidata no han hecho más que acrecentarse en las últimas jornadas, sobre todo desde el pasado lunes en el debate, en donde consideran que su sobreactuó, provocando que el presidente del partido asumiera de primera mano la dirección de la campaña. Vox sigue manteniendo que todas las encuestas les infravaloran y que aunque el PP sume más que toda la izquierda, a diferencia de en Madrid, ahora sí exigirán entrar en el Ejecutivo. De lo primero se saldrá de dudas la noche del domingo. Para la segunda incógnita habrá que esperar un poco más, siempre y cuando los pronósticos estén acertados. No hay ni un solo trabajo demoscópico que conceda al PSOE la mínima oportunidad de recuperar el Palacio de San Telmo.

Pacto de no agresión

Los números pintan tan bajos para los socialistas y las dos fuerzas que concurren a su izquierda (Por Andalucía y Adelante Andalucía) que ayer sus tres direcciones cerraron un pacto de no agresión de aquí al viernes.