Joaquin Corchero | EUROPA PRESS

Alberto Núñez Feijoo asume un PP cohesionado. Al apoyo unánime manifestado por los barones territoriales, el resto de dirigentes y las bases, que se volcaron a la hora de avalar su candidatura, este viernes sumó el de los expresidentes del partido. Mariano Rajoy, José María Aznar y Pablo Casado le mostraron explícitamente su firme respaldo a la hora de dirigir la nave popular. Pero el de Os Peares también llega a la planta noble de Génova bajo una enorme responsabilidad, porque sus tres predecesores también coincidieron en sus discursos a la hora de fijarle deberes: recuperar cuanto antes La Moncloa.

Un amparo y unas obligaciones a las que también se añadió la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien tras su tradicional baño de masas le recordó que «estamos aquí para ganar elecciones».

Feijoo se mostró consciente en su última intervención como candidato, porque este sábado será nombrado presidente: «Este nivel de adhesión me responsabiliza mucho más, me compromete mucho más», admitió sobre un escenario desde el que realizó un discurso repleto de guiños. Guiños a Galicia, con la que mantiene «un vínculo indestructible», incluso pronunciando varias frases en gallego cuando agradeció su apoyo al PPdeG. «Nunca me esforzaréi tanto para pagar a débeda contraída». Guiños a las bases, «los que no tienen cargo, los que no han cobrado un euro nunca». Guiños a los que en algún momento apostaron por él, empezando por José Manuel Romay Beccaría, que atendía emocionado desde la primera fila y al que volvió a destacar como su primer y gran padrino político. A Manuel Fraga, «que está descansando en Perbes, como siempre le gustó», a Francisco Álvarez Cascos, «que me propuso para presidente de Correos», recordó. Y no podía faltar los guiños a los expresidentes. A Aznar, por «todo lo que aprendí en sus gobiernos»; a Rajoy, «por su rigor, su sensatez, y por evitar que se empobreciera nuestro país» alejando el fantasma del rescate económico. Y por supuesto a Pablo Casado, al que arropó a su entrada al plenario y a quien elogió «por sujetar la bandera del PP en los tramos del camino que no fueron llanos, sino de cuesta arriba y de enorme dificultad».