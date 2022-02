LA ECONOMÍA

Buena, para un 60,4 % . El porcentaje de españoles que califican su situación económica personal de buena, un 60,4 %, sumados a los que la tildan de muy buena, un 5 %, concluyen en un 65 % llamativo si los datos se relacionan con que el paro vuelve a ser la principal preocupación para un 38,1 % de los encuestados, mientras que en el barómetro de enero el desempleo figuraba en la tercera posición de las inquietudes, con un 32,2 %. El covid entonces era motivo de desasosiego para un 32,7 de los sondeados y ahora lo es para un 21,1 %.

El BNG se mantiene desde noviembre en un 0,6 % del total nacional y ERC baja 6 décimas

El BNG se mantiene estable desde noviembre del año pasado en un 0,6 % de intención de voto del total nacional por lo que, según el CIS lleva cuatro meses estancado. Mientras, en Cataluña, ERC se deja seis décimas, al pasar de un 3 en enero a un 2,4 %. JxCat, por su parte, experimenta un crecimiento de dos décimas al pasar de 1,4 a 1,6. Parece que sus seguidores han premiado la gestión que Laura Borràs hizo del caso Pau Juvillà, al responsabilizar a los funcionarios del Parlamento catalán de cumplir la orden de la Junta Electoral Central de quitarle el escaño tras ser condenado por desobediencia y no asumir ella como presidenta de la Cámara la ejecución de ese mandato, sino más bien enarbolar una bandera independentista más grande que la de sus socios. Esquerra paga el precio del diálogo y de que no se reúna la mesa y no arranque al Gobierno central alguna contraprestación.