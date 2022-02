Desde Vox reconocen asistir con sorpresa a las discrepancias internas entre los populares sobre las negociaciones y llegan a calificar al partido de Casado de jaula de grillos, a lo que se suma el escándalo sobre una presunta investigación a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En cualquier caso, fuentes del partido de Abascal aseguran que la falta de acuerdo no tendría consecuencias en otros territorios. Aunque inciden en que actualmente no hay ningún pacto estable entre Vox y el PP -porque en Andalucía y el Ayuntamiento de Madrid están rotos, y en la Comunidad de Madrid solo se apoyó la investidura- el partido no tomaría represalias contra los populares en otras instituciones si el pacto en Castilla y León no sale adelante.