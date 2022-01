El juez le manifestó sus sospechas por aquel episodio, que coincidió en el tiempo con la operación Kitchen, y provocó que «muchos policías» estuviesen en el domicilio de la familia «muchas horas».

García Castaño dijo que «las cosas no se hacen así» y aseguró que él «jamás haría una chapuza de ese tipo»: «Si alguien ha hecho eso, no va conmigo, no tengo nada que ver, ni conozco nada de nada».