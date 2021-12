Gonzalo Bareño

Mariano Rajoy lo niega todo. «No conozco al señor Villarejo y ni siquiera me consta haberlo visto en sitio alguno. No me reuní con el señor Villarejo nunca. No hablé con él nunca. No me consta que me haya enviado ningún mensaje y jamás en mi vida le he enviado un mensaje», aseguró este lunes durante su comparecencia en el Congreso ante la comisión Kitchen. El expresidente del Gobierno negó así todas las acusaciones vertidas contra él por el excomisario de policía José Manuel Villarejo en su declaración ante la misma comisión, y se desligó completamente de la trama policial urdida para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle presuntamente documentación comprometida para el partido.