Papeles de Pandora: Guanyem Badalona firma la moción de censura a Albiol a la espera del resto de la oposición

Moción «urgente e inmediata»

Antes de entrar en la Secretaría para firmar, la portavoz de Guanyem Badalona, Nora San Sebastián, ha asegurado en declaraciones a los periodistas acompañada por los tres concejales del grupo municipal que «es absolutamente urgente e inmediato hacer la moción» porque ve la situación de la ciudad insostenible.

Guanyem Badalona -que se presentó a las municipales con la que posteriormente fue cabeza de lista de la CUP a las catalanas, Dolors Sabater- ha mantenido la postura de no entrar en el gobierno «porque no se dan las condiciones de confianza», pero que ha asegurado que garantizarán la estabilidad y la gobernabilidad aprobando los presupuestos, aunque no descartan terminar entrando en el gobierno.