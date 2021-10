Arnaldo Otegi expresa «pesar y dolor por el sufrimiento padecido» por las víctimas de ETA

Respecto a la izquierda aberzale, ha recordado que, diez años después, es «la primera fuerza municipal» en el País Vasco y «la segunda fuerza política en el conjunto del país», y «las fronteras que algunos tratan permanentemente y artificialmente de construir en términos sociales son fronteras y muros que han caído».

«Ya no es imaginable que haya sectores sociales enfrentados en este país, que no puedan compartir acuerdos, que no puedan compartir estrategias. Creo que eso es algo que veremos en los próximos meses y en los próximos años, la apertura de marcos de alianza con todos», ha añadido.