Diez años de la derrota del terror de ETA

Pérez ve negativo que «mucha gente joven y no tan joven empieza a ver el terrorismo como algo lejano y no identifique a Bildu como el heredero del brazo político de ETA», «Decir que ETA sigue existiendo es falso, fue derrotada, pero su brazo político, que se reconvirtió, está en las instituciones porque cumple la ley y su fuerza más importante, Sortu, admitió que tenía que rechazar el terrorismo a partir de su creación y no con carácter retroactivo».

las víctimas

Muchos casos sin resolver. El comunicado etarra del 2011 marcaba la derrota de la banda terrorista después de cometer múltiples atentados que costaron la vida a alrededor de 850 personas. «Todavía sigue habiendo casos que no están esclarecidos, y no me refiero a los 300 atentados que fueron cometidos por ETA, pero no han sido judicializados porque no se ha podido determinar quién fue el responsable individual», explica Pérez, que ha estudiado el tema a fondo. «Hay, además, casos que no se sabe si son de ETA, la ultraderecha o fuerzas parapoliciales, especialmente en los años de plomo, entre 1978 y 1980, y gente desaparecida, como tres jóvenes gallegos», explica el historiador.