Aragonés advierte a Junts y la CUP de que no hay «atajos y soluciones mágicas» hacia la independencia

El presidente catalán, Pere Aragonès, y el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, ayer, a su llegada al debate de Política General. DAVID ZORRAKINO

«No hay atajos y soluciones mágicas hacia la independencia». El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, se aferró este martes a la mesa de diálogo que ha abierto con el Gobierno de Pedro Sánchez como la «estrategia ganadora» para conseguir la secesión y advirtió a sus socios de Gobierno de Junts per Catalunya y de la CUP de que no respaldará aventuras unilaterales porque, según dijo, lo que les demandan «desde las instancias internacionales» es «la negociación». Aunque su apuesta es el diálogo, y no la ruptura, dejó claro que su objetivo sigue siendo «culminar la independencia» con un referendo de autodeterminación en el que, según dijo, pondrá todos su esfuerzos «por el sí».

Pide «aparcar tacticismos»

Durante su discurso en el debate de política general en el Parlamento catalán, marcado por la detención en Italia de Carles Puigdemont y su posterior puesta en libertad a la espera de una decisión sobre su extradición a España, Aragonés utilizó un tono más presidencialista que nunca y alterno la defensa de su diálogo con el Ejecutivo con los guiños a los sectores más radicales del independentismo. Pero también las riñas a unos y a otros. «Si el Estado español no aprovecha este proceso de negociación puede hacer evidente, a ojos de aquellos que observan desde el exterior, que no hay ninguna propuesta de hacer una propuesta de solución política a Cataluña», advirtió al Gobierno.

El presidente catalán no ocultó las profundas diferencias con Junts e instó a sus socios a «aparcar tacticismos» y subir al «tren de la negociación» con el Estado, que se ha «reiniciado» para «resolver el conflicto político». Recalcó que en España hay sectores no independentistas que quieren que ese tren descarrile, pero añadió que «también hay gente en Cataluña que quizá lo quiere».