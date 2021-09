Fernández Díaz recurre el «cierre en falso» del caso Kitchen por achacar a Interior el origen del espionaje a Bárcenas

A este respecto, la defensa aduce que el único fundamento para sostener la acusación contra Fernández Díaz es el testimonio de Martínez y, concretamente, los mensajes que el ex secretario de Estado dice que se intercambió con su antiguo superior sobre Kitchen y que protocolizó en dos actas notariales que han sido profusamente analizadas a lo largo de la instrucción de esta pieza separada de la macrocausa Tándem.

El recurso cuestiona el valor probatorio tanto de la palabra de Martínez, un «coimputado» que habría hecho «declaraciones interesadas» no corroboradas por otra vía, y de las actas notariales, insistiendo en que no acreditan que el exministro fuera el verdadero destinatario de esos mensajes ni que éstos no fueran manipulados. En este sentido, reitera que «fueron prefabricados» para incriminar a Fernández Díaz y «quizá exculpar a otras personas», que no nombra.

También se apoya el escrito en que ningún mando policial de la época implicó a Fernández Díaz en la Kitchen y en que el exministro no figura en las grabaciones y agendas manuscritas de Villarejo que nutren la causa. Sobre este punto, apostilla que, en cambio, en esos materiales sí se hacía referencia a diversas personas «plenamente identificadas en la presente investigación», entre las que la defensa menciona a Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal.

Por tanto, concluye el escrito que «no existen motivos para sostener por más tiempo la imputación de don Jorge Fernández Díaz en esta pieza, con riesgo de someterle injustificadamente a una 'pena de banquillo' adicional a la 'pena de telediario' que ya ha sufrido».