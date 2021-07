Casado asume que Sánchez cederá ante los soberanistas y autorizará el referendo en Cataluña

Pablo Casado durante su intervención en el congreso del Partido Populare en Valencia Kai Försterling | EFE

Pablo Casado no se cree a Pedro Sánchez cuando afirma que el diálogo abierto con el independentismo no conducirá a ningún acuerdo que rebase los límites de la Constitución. El líder del PP está convencido de que el jefe del Ejecutivo acabará cediendo a la presión de los soberanistas y autorizará un nuevo referendo en Cataluña. «Si le obligan, habrá un referendo que romperá la unidad nacional, pero no lo vamos a permitir», advirtió desde Valencia donde arropó a Carlos Manzón, el sustituto de Isabel Bonig al frente del partido en esta comunidad.

En un discurso muy crítico con el Gobierno, el dirigente conservador acusó al presidente de «mentir» a los españoles para «mantenerse en el poder». Un engaño del que hace copartícipes al resto de dirigentes socialistas, reunidos este sábado en Madrid en el Comité Federal del partido, por no atreverse a levantar la voz contra la medida de gracia concedida a Oriol Junqueras y el resto de independentistas condenados por malversación y sedición. «El silencio de los corderos», ironizó Casado, ante el cierre de filas mostrado por el PSOE con su líder.

Para el jefe de la oposición, los indultos no responden a una «cuestión de valentía» como defiende una y otra vez Sánchez. Más bien responde a su «cobardía» por haber vendido, en su opinión, todo lo que prometieron en campaña «por unos meses más en la Moncloa». «Solo ha servido para pagar su investidura y sus Presupuestos -censuró-. Y ni siquiera toda la legislatura».

Casado, que se ve ya en el tiempo de descuento a la espera de una próxima cita electoral, mostró su rechazo también a la reforma de las pensiones, cuyos primeros esbozos ha enseñado el ministro de Seguridad Social, y a la política de acercamiento de presos de ETA. «Sánchez no tiene proyecto para España», aseveró.