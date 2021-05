«El PP ganó con el programa de Vox y Casado ha quedado de dos de Ayuso», dice Carmen Calvo

redacción / la voz 06/05/2021 16:06 h

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, asumió ayer la derrota «sin ambages» que sufrió el PSOE en las autonómicas de Madrid, pero restó trascendencia nacional a los resultados, porque se trata de unos comicios «territoriales» y porque, según ella, la triunfadora fue Isabel Díaz Ayuso, y no el líder del PP, Pablo Casado, informa Europa Press.

Es más, Calvo afirmó que en la noche electoral se vio que Casado «es el número dos del PP». «Ha permitido que Ayuso lleve al discurso los contenidos más radicales de la derecha. No sé cómo va a funcionar eso en el resto de España», apostilló antes de participar en un homenaje a víctimas españolas del nazismo.

Recalcó que «Madrid es España, y es muy importante, pero el resto de España importa y existe». Admitió que el PSOE sufrió una derrota que no esperaba, pero, tras recordar que es un partido que con casi siglo y medio ha pasado por todo tipo de avatares, incluidos cárceles, fosas comunes y el exilio, aseguró que sabrán «salir», como siempre lo han hecho, «con reflexión y con trabajo».

Sobre los motivos de la derrota, Calvo argumentó que su formación no puede ir a una campaña «a hablar de cañas» y «de una libertad que por lo visto no existía, pero era Díaz Ayuso la que gobernaba». «Para un socialista es difícil hablar de cañas, de ex y de berberechos. Estamos acostumbrados a jugárnosla con programas, gestión y trabajo», defendió, y aseguró que Ayuso recurrió a frases que se les han oído «a movimientos independentistas».