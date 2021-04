Joaquín Leguina: «Prefiero a Ayuso antes que a Sánchez»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Enrique Clemente

27/04/2021 05:00 h

Joaquín Leguina (Villaescusa, Cantabria, 1941) fue presidente de la Comunidad de Madrid (1983-1995) y diputado nacional durante 13 años. Militante del PSOE desde 1977, fue muy crítico con José Luis Rodríguez Zapatero y ahora lo es con el presidente del Gobierno, al que ha consagrado su último libro, Pedro Sánchez. Historia de una ambición (Espasa).

-¿Cómo definiría a Sánchez?

-Es un hombre ambicioso, lo cual en política no tiene por qué ser un defecto. Pero desde el punto de vista interno del PSOE ha sido un desastre, porque ha cambiado los estatutos de arriba a abajo, ha hecho desaparecer todos los instrumentos e instancias intermedias, convirtiéndolo en un partido plebiscitario, en el que solo hay dos elementos decisivos, el líder y las bases. Y lo plebiscitario se lleva muy mal con la democracia. Ha matado toda crítica, toda posibilidad de discusión. Y luego ha cometido el gravísimo error de meter en el Gobierno a gente que está contra la Constitución.

-¿Cómo lo valora en su condición de presidente del Gobierno?

-Ha tenido muy mala suerte porque le ha tocado la pandemia y todos los Gobiernos europeos, antes o después, han cometido gravísimos errores. Pero, quitando eso, ha hecho leyes que no vienen a cuento. La de educación, sin dialogar con nadie, es una cacicada; la de eutanasia, simplemente para enfrentarse con la Iglesia.

-También critica la ley contra la violencia de género de Rodríguez Zapatero.

-Se salta una de las normas básicas de la democracia, la igualdad ante la ley, y ha dado lugar a abusos de denuncias falsas. Ahora vemos que Rocío Carrasco denuncia en televisión a su exmarido y varias ministras y políticas de izquierda dicen «yo sí te creo», cuando son los jueces lo que dicen si esa denuncia va adelante, no las televisiones ni la política.

-En el libro califica a las bases del PSOE de «sectarios y chupópteros a partes iguales». ¿Por qué?

-Porque las conozco. Hay de todo, pero la parte que más se mueve en las agrupaciones es puro sectarismo. Las bases de los partidos se parecen a los votantes como un huevo a una castaña, están mucho más ideologizadas y son más sectarias. Por eso las primarias en España, en las que solo votan los militantes, son un peligro y no se pueden comparar con las norteamericanas.

-En relación con las primarias, asegura que la militancia es fácilmente manipulable, pero Sánchez las ganó teniendo en contra a los expresidentes socialistas, los barones más influyentes y la mayoría de los medios de comunicación.

-Las segundas primarias acabaron de mala manera por Susana Díaz, que es un desastre político. No se puede echar por el balcón a un secretario general y convertirlo en un mártir, porque la gente se pone a su lado. Díaz condujo a la vieja guardia al suicidio.

-Aboga por un pacto de gobierno PSOE-PP para afrontar la pandemia.

-Los demócratas no sectarios tenemos que apoyar esa salida, un Gobierno de salvación nacional, para arreglar en primer lugar el asunto de Cataluña, dentro de la Constitución, y todos los problemas derivados de la pandemia.

-¿Cómo ve la campaña en Madrid?

-Estamos sufriendo una campaña intolerable, se habla de fascismo cuando en España no existe.

-¿Va a votar a Ayuso el 4M?

-Todavía no lo tengo claro, pero prefiero a Ayuso a Pablo Iglesias.

-¿Y a Ángel Gabilondo?

-Gabilondo no existe, es Sánchez. Le ha hecho la lista entera. Aquí no se presenta Gabilondo, se presenta Sánchez.

-¿También prefiere entonces a Ayuso antes que a Sánchez?

-Sí. Sánchez me parece un peligro para el partido al que sigo perteneciendo aunque no pinte nada desde hace muchos años.

-Critica el pacto de Sánchez con Unidas Podemos. ¿Qué opina de los del PP con Vox?

-Vox nunca ha entrado en los Gobiernos con el PP y no creo que lo vaya a hacer en Madrid aunque necesite sus votos.

-¿Y si entrara que le parecería?

-Mal. El sectarismo y los extremismos no son buenos.

-¿Vería bien que Ayuso fuera presidenta con los votos de Vox?

-Muy probablemente va a haber cinco grupos parlamentarios y algún acuerdo habrá que hacer. Si yo estuviera en la cabeza de Gabilondo apoyaría a Ayuso para que no tuviera que contar con Vox.

-¿Por qué Sánchez concita tanta animadversión e incluso odio?

-Yo, desde luego, no le tengo ningún odio, fui amigo de su padre. Desafortunadamente, en España el odio está a flor de piel. Lo que creo es que no mantiene lo que promete y ha pactado con elementos anticonstitucionales como Podemos y Bildu, que es mucho peor, porque son proetarras que defienden a los asesinos.

-Vox defiende que los Gobiernos franquistas fueron mejores que algunos de la democracia.

-No se lo he oído nunca.

-Lo dijo Santiago Abascal en el Congreso.

-Si lo dijo... Abascal y su familia han sido maltratados de forma innoble por los separatistas vascos.

-¿Cómo se puede pasar de defender a Allende, de cuya caída fue testigo en Chile, a defender a Díaz Ayuso frente a líderes del PSOE?

-Como siempre se dice, uno cree que no cambia y que cambian los demás. No solo he defendido a Allende, fui miembro del Partido Socialista chileno y, a pesar de ello, he criticado muy duramente a sus dirigentes. Ellos mismos han hecho autocrítica.