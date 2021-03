«Si el PSOE cumple los acuerdos de Gobierno, no habrá tensiones»

0

La Voz de Galicia P. DE LAS HERAS D. CHIAPPE

Madrid / Colpisa 07/03/2021 05:00 h

Irene Montero camina y habla rápido. Llega a la entrevista en el Ministerio de Igualdad directa de TVE. Se acerca el Día de la Mujer y es su momento de prodigarse en los medios, aunque de nuevo este año los choques con el PSOE le impedirán exhibir los frutos de su gestión. La vicepresidenta Carmen Calvo ha frenado su deseo de enviar ya al Consejo de Ministros el anteproyecto de la ley trans. Ella avisa de que la maternidad la ha entrenado para ser «paciente y aún más perseverante». Y asegura que el reconocimiento de la libre determinación de género «será una realidad esta legislatura».

-En vísperas del 8M del 2020 también chocó con el PSOE por el anteproyecto de ley de libertad sexual sobre el que acaba de informar el Consejo del Poder Judicial (CGPJ). ¿Ha hablado ya con la vicepresidenta Calvo sobre si aceptar o no sus criterios?

-No, pero no lo dude. Todas las propuestas que puedan ser incorporadas, las vamos a incorporar. Pero el CGPJ cuestiona que el consentimiento esté en el centro de la legislación y que se elimine la distinción entre abuso y agresión. Cuestiona que sea necesaria una ley para proteger la libertad sexual y por tanto combatir todas las formas de violencias machistas. Eso es irrenunciable.

-El CGPJ dice que el consentimiento ya está en el Código Penal y que se corre el riesgo de invertir la carga de la prueba. ¿Está dispuesta a contemplar la posibilidad de que solo busquen mejorar la calidad de la norma y ganar en seguridad jurídica?

-Ojalá fuera así. Pero si fuese por el CGPJ no habría ley contra la violencia de género, ni matrimonio igualitario.

-Parece que pugna con Calvo por liderar el movimiento feminista.

-Tengo una buena relación con la vicepresidenta primera. Las tensiones vienen en el momento en que el PSOE se niega a cumplir con el acuerdo de Gobierno. La ley trans y la LGTBI forman parte de él.

-¿Aguantará la coalición?

-La coalición es un mandato de la ciudadanía y, contrario a la idea de que las diferencias la ponen en riesgo, la gente ve con claridad que entre los partidos del arco parlamentario que conformamos esa mayoría progresista y plurinacional, que va a tomar la dirección del Estado para los próximos años, se están produciendo los auténticos debates de país.

-Hay más que debates...

-Además de debates tenemos tensiones. Las tensiones se derivan de los incumplimientos del PSOE del acuerdo de Gobierno. Si cumple, lo que habrá son debates legítimos.

-¿Hay algún escenario en el que se planteen la ruptura?

-Si la pregunta es si peligra la estabilidad del Gobierno, la respuesta es no. El Gobierno va a agotar la legislatura.

-¿Teme que el PSOE intente apoyarse en Ciudadanos?

-No me cabe ninguna duda de que algunos socialistas querrían eso. La realidad es que hay una única mayoría parlamentaria que se puede obtener de forma estable. Y tenemos que apostar por ella. Los números son los que son.

-¿Por qué a Podemos le cuesta tanto condenar los actos violentos en las protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasel?

-En España el único partido que no solamente no condena la violencia sino que hace apología de ella es Vox. Hace apología de una persona como Galindo, recientemente fallecida, responsable de casos de terrorismo de Estado.

-Ustedes tardaron mucho en censurar el vandalismo...

-A nadie le gusta ver actos de quema de contenedores en una movilización, pero lo que nosotros estamos diciendo es: cuidado con no abordar el fondo del asunto, que tiene que ver con que España tiene todavía delitos de opinión. Para hablar de plena normalidad democrática debemos cambiar esos artículos y garantizar que no se va a la cárcel por cantar, por muy desagradable que sea lo que se canta.

-Si se considerara injuriada por Hasel, ¿se habría querellado? [Lo hizo con el juez retirado que escribió un poema satírico sobre su relación con Pablo Iglesias].

-Es que no estamos hablando. Claro, cuando una persona se siente injuriada tiene todo el derecho a establecer un procedimiento de daños al honor. Lo que cuestionamos es que alguien pueda ir a la cárcel por emitir una opinión. Son dos cosas distintas.

-Hasel fue a la cárcel por enaltecer el terrorismo de modo reiterado y en concurrencia con otros delitos.

-Por decir que los Borbones son unos ladrones en sus canciones.

-No, por letras que ensalzan a ETA o a los Grapo y porque acumulaba penas por otras causas. Y ustedes proponen derogar el delito de enaltecimiento del terrorismo, pero pretenden introducir en el Código Penal la apología del franquismo...

-Si usted mira Europa, hay un consenso absoluto en que uno de los elementos fundacionales del proyecto europeo es el antifascismo.

«El 8M el feminismo encontrará formas creativas de expresarse»

A Irene Montero le ha cambiado más la vida «ser madre, sin duda. Y más, de tres. Primero de dos mellizos prematuros y después de una niña» que el ministerio.

-¿Le ha sorprendido que sea el feminismo socialista, y no la ultraderecha, la que esté contra unos artículos de la ley trans?

-El partido socialista tiene un debate interno sobre si están a favor o en contra de los derechos de las personas trans. Y están bloqueando una iniciativa legislativa que ellos han pactado.

-¿Se va a perseguir al putero?

-No soy muy partidaria de las medidas punitivas. Entiendo que tenemos que estar abiertas a escuchar, pero creo que no podemos abordar este tema sin poner en el centro los derechos de las mujeres. Miraremos de frente a la industria proxeneta para acabar con su impunidad.

-¿Qué va a pasar con el 8M?

-El feminismo va a encontrar formas creativas de expresarse, siempre lo ha hecho. Este año tiene que ser cumpliendo con unas condiciones de las autoridades sanitarias muy estrictas, porque la salud es lo primero. Pero se va a dejar ver. No podemos seguir haciéndole el juego a la extrema derecha, criminalizando al movimiento feminista.

-¿Defiende las cuotas femeninas para alcanzar la igualdad más rápido?

-Hay una ley que impulsa que los diferentes espacios de tomas de decisiones sean paritarios.

-¿Pero en otros estratos sociales o en las contrataciones?

-Podríamos avanzar en esa implementación haciendo que existan consecuencias en los espacios estratégicos que no cumplen con la paridad.

-¿Usted aceptaría que se fusionen las leyes trans y LGTBI?

-Hay un acuerdo de Gobierno firmado, que no deja espacio a la interpretación, y dice que debe haber una ley trans y una LGTBI.

«El que tenga alguna sospecha que vaya a los tribunales, contra Podemos vale todo»

La ministra de Igualdad, Irene Montero, defiende que el «poder mediático en España es un poder que no solamente no está sometido a ningún control democrático sino que está en manos de fondos buitre, de grandes inversores, y constituyendo un oligopolio que dificulta la libre competencia. Nuestras propuestas van en línea de democratizar y diversificar, y denunciar que el poder mediático hace política». La dirigente de Unidas Podemos entiende por «control democrático» el hecho de que se pueda consumir una oferta informativa «sin el control de los dos grandes grupos», y «que haya una mayor variabilidad, por ejemplo» en los medios de comunicación a disposición de los ciudadanos.

-La Fiscalía ha pedido que se investigue como pieza separada del caso Neurona la contratación de una trabajadora de Podemos como niñera para cuidar a sus hijos.

-Creo que todo el mundo sabe ya que contra Podemos vale todo. Lo que me pregunto es quién va a reparar el daño cuando este caso termine como el resto, decenas se pueden contar, que han intentado llevar a los tribunales. ¿Quién va a reparar ese daño?

-¿El daño a esa trabajadora?

-Y a una formación política. En la mayoría de los montajes que se han hecho contra Unidas Podemos se han utilizado las cloacas del Estado y a policías corruptos para crear pruebas falsas.

-¿Se refiere al caso Neurona (que investiga la presunta financiación ilegal de Podemos a raíz de la denuncia del exabogado del partido, José Manuel Calvente)?

-Puede comprobar lo que ha ocurrido con el caso Neurona, pero se cuentan por decenas. Casos que ocupan grandísimas portadas, horas y horas en las tertulias acusándonos de gravísimos delitos y después, cuando quedan archivados, no es que no ocupen el mismo lugar en la portada sino que ni siquiera se destaca. Muchos de esos montajes surgen justo cuando hay procesos electorales, cuando estamos a punto de alcanzar acuerdos para formar parte de un determinado Gobierno... No daña personas concretas, como Pablo Iglesias, Irene Montero o Juan Carlos Monedero, sino a la democracia.

-La anterior responsable jurídica de su partido, y actual miembro de la Mesa del Congreso, Gloria Elizo, ha llegado a decir que podía haber actitudes de autocontratación poco estéticas.

-El que tenga alguna sospecha que vaya a los tribunales.