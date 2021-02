Monedero abre la puerta a presentarse como candidato de Podemos a la alcaldía de Madrid

0

La Voz de Galicia EFE

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero está abierto a liderar la candidatura a la Alcaldía de Madrid si Podemos se lo pide, aunque dice no tener ningún afán, y asegura que de momento trabaja para «tender puentes» con lo que él llama «carmenistas», los descontentos con Más Madri. «Siempre digo que no tiene sentido estar acompañando y que cuando te digan que tienes que asumir una responsabilidad digas que no quieres. Mi tarea no es, creo, tener cargos de representación, me siento útil haciendo lo que hago, pero sería hipócrita decir de este agua no beberé», asegura en una entrevista con Efe.

Monedero, que dejó la dirección de Podemos en 2015 entre críticas a la estrategia política del entonces número dos, Íñigo Errejón, dice que el secretario general de su partido, Pablo Iglesias, no le ha pedido encabezar la candidatura de la capital como han publicado «sin consultar» algunos medios de comunicación.

No obstante, dice sentirse muy concernido por lo que sucede en su ciudad, donde Podemos no tiene representación municipal a raíz de la fractura con la exalcaldesa Manuela Carmena, en cuya lista no se integró ningún representante de la formación de Pablo Iglesias como tampoco lo hizo IU.

Carmena, que se presentó con las siglas de Más Madrid en un tándem con Íñigo Errejón, no logró revalidar la Alcaldía y renunció a su acta.

Los concejales de su lista se han dividido ahora en dos: la parte liderada por la exportavoz municipal Rita Maestre se ha integrado en el partido de Errejón, pero los llamados «carmenistas» no lo han hecho. En ese grupo minoritario están José Manuel Calvo, que fue el edil de Urbanismo de Carmena, y Marta Higueras, mano derecha de la exalcaldesa.

Con ellos dos se vio charlando a Monedero en público, durante una concentración en El Rastro madrileño. «En Madrid hay que presentar a la persona capaz de sumar todos los fragmentos. Sin duda yo ya estoy sumando, hablando con toda la gente que puedo. Hablaría incluso con Errejón, lo que pasa es que me ha bloqueado en Twitter», ironiza Monedero, que asegura que con «el carmenismo» habla «constantemente».

«La separación fue absurda, inútil, no ha servido para nada. Lo que hace falta es reconocer los errores y que las fuerzas progresistas hablen entre sí», dice Monedero.