La comisión de reconstrucción se cierra sin un acuerdo entre el Gobierno y el PP

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 04/07/2020 05:00 h

Estuvo cerca, pero finalmente no fue posible. La Comisión para la Reconstrucción Económica y Social se cerró este viernes tras una maratoniana jornada de votaciones sin que el PP apoyara ninguno de los cuatro dictámenes de los grupos de trabajo. Ni en sanidad, donde el texto salió adelante con la abstención de los populares, ni en política europea, lo que supone que Pedro Sánchez acudirá a negociar a Bruselas los fondos de reconstrucción para España sin el aval de la oposición. En materia económica y social, las posiciones estuvieron alejadas desde un principio. Pero, además de la falta de consenso con el PP, el Gobierno vio también como se debilitaba la mayoría de investidura ante los reproches de los grupos de izquierda, nacionalistas e independentistas, que veían un sesgo de derecha o recentralizador en muchas propuestas.

Acuerdo para la financiación

Pese al desencuentro final, PSOE y PP pactaron «asegurar la financiación suficiente y equitativa» para el sector sanitario actualizando el sistema de financiación y mejorando el cálculo de la distribución del Fondo de Garantías de los Servicios Públicos Fundamentales. Y, aunque populares y socialistas se culparon mutuamente del fracaso del acuerdo, ambos confían en poder llegar a un consenso antes de el dictamen de la comisión se vote en el pleno del Congreso el 22 de julio. El texto final sobre sanidad salió adelante con 166 votos a favor, 33 en contra y 94 abstenciones. ERC, PNV, EH Bildu y BNG, socios de investidura del Gobierno, votaron en contra, al igual que JxCat. La principal reivindicación no atendida del PP, que se abstuvo finalmente, es la creación de una Agencia de Salud Pública estatal para mejorar la cogobernanza con las autonomías.

La cuestión de Gibraltar bloqueó el acuerdo en política europea. El documento que presentaron el PSOE y Unidas Podemos planteaba negociar un acuerdo con el Reino Unido para «impulsar una zona de prosperidad compartida en el Campo de Gibraltar», pero el PP se abstuvo porque exigía una reivindicación expresa de la soberanía sobre el Peñón. El dictamen tuvo si 183 votos a favor, 6 en contra y 102 abstenciones.

El giro del Gobierno hacia la izquierda en las conclusiones económicas no evitó tampoco las críticas de sus socios de investidura, molestos con el empeño del PSOE en pactar con el PP y con Ciudadanos. Incluso Unidas Podemos dejó claro durante el debate previos que pactaba a regañadientes con «la derecha» muchas de sus enmiendas.

La alianza con Cs sale reforzada

La alianza que sale reforzada de la comisión es precisamente la del Gobierno con el partido naranja, que apoyó las conclusiones en sanidad, economía y política europea, y solo se descolgó en asuntos sociales por la exclusión de las ayudas a la educación concertada. El apoyo firme de Ciudadanos permitió al Ejecutivo superar cómodamente la mayoría de votaciones, ayudado además por la retirada de la comisión de Vox, lo que restaba muchos votos en contra de las propuestas presentadas por los dos socios de Gobierno.

Lastra culpa a los populares del bloqueo, pero Ana Pastor ve margen para el consenso

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, acusó al líder del PP, Pablo Casado, de utilizar la comisión de reconstrucción para intentar «derrocar al Gobierno» y le tachó de «pregonero del extremismo». Culpó al PP de la falta de acuerdo y recriminó que se haya convertido en el partido «de la confrontación y el bloqueo» y de la «bronca».

Lastra arremetió contra los populares porque, según dijo, «en lugar de sumarse a todos los demás» ha decidido plantear una política «de tierra quemada» al formular «exigencias irrenunciables» como las que hicieron en el grupo de trabajo de sanidad. «Les pedimos lealtad, no hacia el Gobierno, sino hacia el país que dicen amar», señaló. También reprochó al PP su «deslealtad» en el ámbito de la UE, en vísperas del Consejo Europeo «más importante» de la década para España, donde se decidirá el destino de 140.000 millones de euros del fondo europeo para la recuperación.

Tiempo para limar diferencias

La portavoz del PP en materia sanitaria, Ana Pastor, valoró positivamente el trabajo de la comisión y llamó a lograr «un pacto» por la sanidad antes de la votación final en el pleno del Congreso. «Sé que hay diferencias, pero se pueden limar para un verdadero compromiso y que la Sanidad española salga reforzada», señaló. El acercamiento entre el Cs y el PSOE en la comisión no sirvió sin embargo para limar las diferencias entre los naranjas y Unidas Podemos. Después de que el líder morado, Pablo Iglesias, considerara «incompatibles» las propuestas de ambos partidos de cara a los presupuestos, el portavoz de Cs, Edmundo Bal, respondió que «no está bien» plantear ese veto cuando aún no hay proyecto de cuentas públicas y la situación exige «acuerdos».

Echenique: «A la reforma laboral no le van a quedar ni los palos del sombrajo»

«Independientemente de si aparece o no, quiero garantizarles que forma parte del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Podemos. Y, viendo la trayectoria del Ministerio de Trabajo, puedo afirmar que a la reforma laboral del PP no le van a quedar ni los palos del sombrajo. Y si no, tiempo al tiempo». El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, marcó distancias con el PSOE en esos términos tras apoyar una enmienda de EH Bildu la derogación íntegra de la reforma laboral. Además, Unidas Podemos votó a favor de una enmienda impulsada por JxCat que exige al Gobierno desbloquear los superávits municipales de 2019 y 2020 y no aplicar ni este año ni el que viene la regla de gasto en los ayuntamientos. La propuesta salió adelante con el único voto en contra del PSOE.