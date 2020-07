Socialistas y populares tienen prácticamente consensuado el texto sobre sanidad ERC da por hecho que no participará en la mayoría que apruebe las conclusiones de la comisión

La Voz / Madrid 01/07/2020 05:00 h

El PSOE y el PP negociaron ayer hasta el último minuto para lograr un acuerdo que permita presentar un texto consensuado sobre sanidad en la Comisión para la Reconstrucción. El pacto sanitario entre el Gobierno y los populares, con el concurso de Ciudadanos, es el más probable de entre los cuatro sectores en los que se ha dividido la comisión. PSOE y PP no descartan llegar también a un pacto en lo que afecta a una posición común en Europa respecto a los fondos de reconstrucción para hacer frente a la crisis originada por el covid-19, aunque en este punto hay más dificultades. Casi imposible es el consenso en los otros dos puntos, el que afecta a políticas sociales y el de reactivación económica, en los que las posturas están muy alejadas. Ciudadanos trata de participar en los cuatro borradores y su objetivo es sumar al PP al máximo número de acuerdos posible. Los naranjas negocian para ello con el Gobierno ofreciendo su apoyo a cambio de que el texto incorpore algunas de sus propuestas. El acercamiento entre el Ejecutivo y Cs aleja del acuerdo final a ERC, que da ya prácticamente por hecho que no participará en la mayoría que apruebe las conclusiones de la comisión, que deberán ser votadas este viernes en el pleno del Congreso. El PNV, como es habitual, aguardará hasta el último segundo antes de anunciar el sentido de su voto, a la espera de comprobar si el texto del borrador final incorpora o no las enmiendas que ha presentado.