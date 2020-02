Marta Pascal: «No se puede discrepar de Puigdemont»

0

La Voz de Galicia

Redacción | Agencias 09/02/2020

Marta Pascal, coordinadora general del PDECat hasta julio de 2018, ha explicado que decidió dimitir de su cargo tras constatar que «no se puede discrepar» con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont: «En política lo importante es poder expresarse con tranquilidad», ha afirmado.

«Me di cuenta con el paso del tiempo de que no podía decir lo que yo pensaba porque discrepaba de personas con un liderazgo muy fuerte, como el presidente Puigdemont y la gente que desgraciadamente está en la cárcel de Lledoners, y parecía que llevar la contraria a gente que tiene o ha tenido un peso muy importante en la organización no era correcto», ha expuesto en una entrevista en el programa FAQS de TV3.

Entonces, la presentadora, Cristina Puig, le ha replicado que «parece que diga que no se puede discrepar del presidente Puigdemont» y Pascal lo ha ratificado: «Lo que yo me he encontrado es que no se puede discrepar».

Pascal ha detallado que su distanciamiento con Puigdemont empezó con las divergencias sobre qué papel debía jugar la CUP en el procés -ella era contraria a dejar que los cupaires marcaran el ritmo a seguir- y se agudizó tras la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Para la senadora, los contrarios a la moción estaban optando por una línea política de confrontación, que buscaba «empequeñecer, más que de convencer».

«Me di cuenta de que yo creía que políticamente se tenía que hacer diferente», ha recalcado Pascal, que acaba de publicar el libro «Perder el miedo» (Catarata, 2020), en el que apuesta por la vía del diálogo y el pacto para resolver el conflicto catalán.