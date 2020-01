Vox niega que en los campos de concentración nazis hubiese homosexuales

0

Redacción 30/01/2020 17:11 h

¿Había homosexuales recluidos en el campo de concentración nazi de Auschwitz? Para Vox, no. Y ese fue el argumento para no aprobar una declaración institucional en el Ayuntamiento de Valencia en el pleno del consistorio por el 75 aniversario de la liberación de este campo de exterminio, apoyada por el resto de partidos, porque afirman que no es cierto que hubiese personas recluidas por su condición sexual. La declaración contenía un punto en el que se rechazaba «islamofobia, el racismo, la LGTBifobia, la discriminación hacia las personas con diversidad funcional o por cualquier tipo de diversidad, origen, pensamiento o creencia, así como el negacionismo de los terribles hechos acaecidos».

La posición de Vox fue condenada por el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y por la vicealcaldesa, Sandra Gómez, quienes han criticado el «negacionismo» de la formación liderada por Santiago Abascal. Fuentes de Vox en el consistorio confirmaron que la formación respalda la declaración institucional exclusivamente en la parte que recoge el apoyo y reconocimiento a las víctimas y supervivientes del holocausto y el rechazo al antisemitismo, pero no en lo que respecta al resto de conceptos.

Se calcula que de 1.300.000 personas que fueron enviadas a Auschwitz, 1.100.000 murieron allí asesinadas. Un millón eran judías. El resto, aproximadamente 70.000 fueron prisioneros polacos, 20.000 gitanos, 10.000 prisioneros de guerra soviéticos, así como centenares de homosexuales, discapacitados, opositores políticos y testigos de Jehová.