Agresión racista a una mujer latina en un autobús de Madrid: «Sinvergüenza, a tu puto país»

La Voz de Galicia Nacho de la Fuente

06/11/2019

La plataforma «Es Racismo» ha denunciado una agresión racista a una joven latinoamericana en un autobús en Madrid, concretamente en la línea 77 de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Los hechos sucedieron el pasado 31 de octubre y en el vídeo difundido por la plataforma Es Racismo aparece un joven que golpea y profiere insultos y amenazas a la mujer latinoamericana al grito «Sinvergüenza, a tu puto país».

En el vídeo, grabado por una pasajera, se escucha al agresor amenazando a la víctima. «No te pego porque eres mujer». Posteriormente cuando la víctima abandona el autobús el muchacho le espeta «tira, tira, este no es tu país», antes de golpearle y darle varias patadas ante la perplejidad e inacción del resto de pasajeros.

Los acompañantes del agresor, al que le llaman «Arturo», primero le piden que pare con su ataque xenófobo y luego exigen a gritos a la víctima que abandone el autobús: «¡Fuera, fuera!».

«Yo iba sentada en la parte trasera con mi madre y resulta que la chica a la que le ocurrió estaba al lado de pie, ya que no había asientos disponibles», explica la testigo y autora del vídeo que publica «Es Racismo» en su pagina web. «Al ver ella que se desocupa un asiento delante, se sentó, y al cabo de un momento suben al autobús un chico con dos amigos, una chica y otro chico», continúa la testigo. «Se sentaron en el asiento de enfrente y es ahí cuando el joven le dice que se quite de ahí porque se quiere sentar él. A ella le quedaban unas dos paradas por eso no quería sentarse en el lado de la ventana, ya que se bajaría pronto».

La testigo explica que los acompañantes del agresor también participaron con insultos desde el principio. «Presenciando todo había dos menores, una niña que terminó llorando», señala.